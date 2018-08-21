Экономика

Рынок акций США вырос третью сессию подряд благодаря сделкам M&A

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в понедельник по итогам третьей сессии подряд благодаря крупным сделкам M&A, воспринятым инвесторами как сигнал сохранения устойчивого подъема экономики США.

Оптимизм в отношении предстоящих переговоров Вашингтона и Пекина по внешнеторговым вопросам также поддержал рынок акций, пишет MarketWatch.

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах, что Вашингтон и Пекин работают над созданием дорожной карты для переговоров, которые положат конец их торговому противостоянию. Таким образом, по данным газеты, ведется подготовка к встречам, которые пройдут на уровне глав двух государств в ноябре.

Вместе с тем на текущей неделе вступят в силу новые пошлины в 25% на импортируемые китайские товары общим объемом $16 млрд в год. Власти КНР пообещали отреагировать на это зеркальными мерами.

"Основным катализатором подъема фондового рынка стала информация о возобновлении переговоров между США и Китаем, - отмечает аналитик Invesco Кристина Хупер. - Инвесторы снова и снова показывают, что хотят верить в ослабление, а не в усиление торговых споров, и рынок столкнется с усилением волатильности, если новый раунд переговоров провалится".

"Я уверена, что он провалится", - добавила Хупер.

Цена акций PepsiCo Inc., второго по величине в мире производителя безалкогольных напитков, опустилась на 0,1% к закрытию рынка в понедельник. Компания сообщила о приобретении израильской SodaStream International Ltd., ведущего мирового поставщика аппаратов для производства газированной воды в домашних условиях, за $3,2 млрд.

Акции SodaStream по итогам торгов в Нью-Йорке подорожали на 9,4%.

Стоимость акций производителя продуктов питания Tyson Foods поднялась на 1,6%. Компания достигла соглашения с Marfrig Global Foods о покупке ее бизнеса Keystone Foods за $2,16 млрд. Сделка включает шесть производственных предприятий и инновационный центр в США, которые расположены в шести штатах, говорится в пресс-релизе компании.

Рыночная стоимость Estee Lauder подскочила на 3,4% на фоне сильной квартальной отчетности. В прошлом квартале компания превзошла ожидания рынка по скорректированной прибыли и выручке.

Бумаги фармкомпании Lannett рухнули в цене на 60% на новости, что компания не стала продлевать соглашение с Jerome Stevens Pharma на дистрибуцию своих препаратов. Также компания дала слабый прогноз на четвертый квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 20 августа вырос на 89,37 пункта (0,35%) и составил 25758,69 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 6,92 пункта (0,24%) - до 2857,05 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 4,68 пункта (0,06%) и составил 7821,01 пункта.

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Теги: M&A, США, Китай

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