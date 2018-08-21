Brent закрепилась на уровне $72,25 за баррель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны на торгах во вторник, трейдеры заняли выжидательную позицию после объявления США о намерении продать часть стратегического нефтяного резерва.

Такой шаг призван компенсировать ожидаемое сокращение поставок иранской нефти на мировой рынок после вступления в силу американских санкций в отношении Тегерана.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 увеличилась на $0,04 (0,06%) - до $72,25 за баррель. В понедельник эти контракты подорожали на $0,38 (0,53%) - до $72,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,23 (0,35%) - до $66,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,52 (0,79%) - до $66,43 за баррель.

Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает 21 августа. Более активно торгуемые октябрьские контракты подорожали на торгах на $0,1 (0,15%) - до $65,52 за баррель.

США заявили в понедельник, что выставят на продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва, объем которого составляет 660 млн баррелей. Эта нефть поступит на рынок в октябре-ноябре текущего года, сообщили в Минэнерго США.

"Планируемое высвобождение части стратегического нефтяного резерва США может ограничить подъем цен на нефть, - цитирует агентство Bloomberg аналитика Japan Oil, Gas and Metals National Corp. Такаюки Ногами. - Трейдеры занимают выжидательную позицию, оценивая это сообщение, а также ход торговых переговоров Вашингтона и Пекина".

Эксперты, тем временем, ожидают, что данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы на этой неделе, укажут на снижение запасов нефти в стране на 2 млн баррелей после неожиданного скачка неделей ранее.