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Рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне падения доллара на глобальном рынке

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающегося второй день снижения курса американской валюты на глобальном рынке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,9-67 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 66,95 руб./$1 (-16 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 77,06 руб./EUR1 (-3 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 10,15 копейки к уровню закрытия понедельника, до 71,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,32 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,96 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте вторника, отыгрывая падение доллара на глобальном рынке. Доллар продолжает дешеветь к евро после ослабления накануне на фоне критики президента Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы (ФРС). В интервью Reuters в понедельник Трамп заявил, что "не испытывает радости" от политики, проводимой главой Федрезерва Джеромом Пауэллом. По словам американского лидера, он рассчитывал на более существенную поддержку со стороны ФРС. Президент отметил, что продолжит критиковать Центробанк, если подъем базовой ставки продолжится.

На благотворительном мероприятии, прошедшем в минувшие выходные, Трамп заявил, что Пауэлл должен был проводить политику "дешевых денег" во главе ФРС, сообщило агентство Bloomberg.

Внимание инвесторов на этой неделе направлено на ежегодный симпозиум экономистов и представителей мировых центробанков в Джексон-Хоуле, который проводит Федеральный резервный банк Канзаса 23-25 августа. Кроме того, 22 августа Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) обнародует протокол заседания от 31 июля - 1 августа.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, теряет 0,21%, опустившись до 95,48 пункта. Накануне значение индикатора также опустилось на 0,2%, пишет MarketWatch.

Цены на нефть лишь незначительно меняются на торгах во вторник, трейдеры заняли выжидательную позицию после объявления США о намерении продать часть стратегического нефтяного резерва. Такой шаг призван компенсировать ожидаемое сокращение поставок иранской нефти на мировой рынок после вступления в силу американских санкций против этой страны.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 108:00 по московскому времени снизилась на 0,12% - до $72,12 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,05% - до $65,45 за баррель.

США заявили в понедельник, что выставят на продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва, объем которого составляет 660 млн баррелей. Эта нефть поступит на рынок в октябре-ноябре текущего года, сообщили в Минэнерго США.

Эксперты тем временем ожидают, что данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы на этой неделе, укажут на снижение запасов нефти в стране на 2 млн баррелей после неожиданного скачка неделей ранее.

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Теги: рубль, доллар, евро, ФРС

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