"Магнит" утвердил программу выкупа акций на 16,5 млрд рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнит" утвердил программу выкупа акций для финансирования долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента.

Объем программы - до 16,5 млрд рублей, сообщил ритейлер. Максимальная цена приобретения одной акции составляет 4,93 тыс. рублей (определена как цена закрытия торгов на "Московской бирже" 20 августа плюс 20%).

Акции будет покупать операционная "дочка" "Магнита" - АО "Тандер". Срок действия программы - шесть месяцев.

На новостях о buyback рост акций "Магнита" вечером во вторник превысил 3%. Бумаги достигли уровней 2-недельной давности после появления подробностей планируемого выкупа бумаг с рынка.

На "Московской бирже" акции "Магнита" к 17:12 подорожали до 4238 рублей за штуку (+3,2%), объем торгов превысил 1,334 млрд рублей.