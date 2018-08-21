Рубль снизился к доллару и евро в ожидании новостей на санкционную тему

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях продолжающегося выхода инвесторов из рублевых активов на ожидании новостей относительно новых санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 67,28 руб./$1 в 19:00, что на 17,25 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 77,61 руб./EUR1, поднявшись на 52 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 32,89 копейки - до 71,93 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах в ожидании новостей о санкциях по итогам назначенного на вторник заседания банковского комитета Сената США на данную тему. О ходе реализации санкционной программы в отношении России отчитались представители Минфина США, высказавшие мнение, что санкции эффективны и наносят реальный ущерб тем, кто подпал под их действия.

"Наши усилия, объединенные с партнерами в правительстве США и во всем мире, направлены ясным пониманием угрозы, которую Россия представляет для США, наших друзей и союзников", - заявила замминистра финансов Сигал Манделкер. По ее словам, санкционная программа в отношении России - "среди самых активных и эффективных".