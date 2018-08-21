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Экономика

Американский фондовый индекс S&P 500 вырос до рекорда впервые с января

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Standard & Poor's 500 обновил исторический максимум в ходе торгов во вторник.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 26 января, а с 8 февраля индекс вступил в фазу коррекции.

Фондовые индексы по всему миру растут благодаря снижению опасений по поводу мировой торговли. Также оптимизм инвесторов повышен на фоне сильной корпоративной отчетности американских компаний и ускорения роста ВВП США во втором квартале.

Индекс Standard & Poor's 500 увеличился к 19:59 по Москве 21 августа на 15,48 пункта (0,54%) - до 2872,48 пункта.

Dow Jones Industrial Average повысился на 122,55 пункта (0,48%) и составил 25881,24 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 73,24 пункта (0,94%) и составил 7894,24 пункта.

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