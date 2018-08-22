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"Уралвагонзавод" выставит на продажу еще часть непрофильных активов

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - "Уралвагонзавод", единственный в России производитель танков, преодолевая финансовые трудности, продаст непрофильные активы компании, сообщил в интервью "Интерфаксу" индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

"Разработан план финансового оздоровления, который находится на утверждении в госкорпорации, подробности на текущий момент мы озвучивать пока не готов. Но можно с уверенностью сказать, что по итогам текущего года весь убыток УВЗ будет закрыт, а по результатам 2018 года консолидированная прибыль ожидается на уровне 1 млрд рублей",- сказал Абрамов на форуме "Армия 2018".

Он напомнил, что в 2016 году предприятие показало убыток в 16 млрд рублей.

"Мы решили достаточно много важных административных вопросов, связанных с сокращением расходов на содержание непрофильных активов. Уралвагонзавод уже вышел из капитала Тверского вагоностроительного завода, Каменск-Уральского литейного завода и "УВЗ-Логистик". В перспективе корпорация предполагает выставить на продажу другие активы, которые не являются для предприятия жизнеобеспечивающими",- сказал Абрамов

Уралвагонзавод (УВЗ) производит танки Т-90, ведет модернизацию танков Т-72 и Т-80. Предприятием разработана новая тяжелая гусеничная платформа "Армата", на которой создан танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. Бронетехника на платформе "Армата" проходит испытания.

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Теги: Уралвагонзавод

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