Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом blue chips на фоне подорожавшей нефти и позитивных сигналов с мировых фондовых площадок, фактором риска остаются ожидания введения США новых антироссийских санкций; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2295,81 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1074,83 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар подрос до 67,46 руб./$1 (+0,18 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+0,7% и +0,9% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,6%), "Россетей" (+0,6% и +0,6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "РусАла" (+0,4%).

Просели бумаги "Транснефти" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,2% "префы"), "префы" "Башнефти" (-0,2%).

Как передают американские СМИ, в Вашингтоне готовы ужесточать санкции в отношении России, о чем заявил во вторник помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.

Минфин США, как ожидается, в среду введет санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Госдепартамент США в начале августа объявил о намерении ввести два блока санкций: один в конце этого месяца, а второй - в ноябре.

Пресс-служба Минпромторга РФ опубликовала комментарий министра Дениса Мантурова о том, что запрет США на экспорт в РФ с 22 августа продукции двойного назначения может оказать влияние на ряд предприятий ОПК, но не будет критичным, в случае необходимости им будет оказана максимальная поддержка.