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Первый в мире круизный лайнер на СПГ спущен на воду

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Первый в мире круизный лайнер, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), покинул строительный док на верфи в германском Папенбурге во вторник.

Судно AIDAnova длиной 337 метров имеет свыше 2,6 тыс. кают, сообщает Deutsche Welle. Лайнер отправится в первый рейс 2 декабря из Гамбурга. Оператор круизных судов Aida заказал строительство трех кораблей, которые будут использовать в качестве топлива СПГ. По информации компании, она инвестировала в этот проект более 3 млрд евро.

Между тем Немецкий союз охраны природы (Nabu) озабочен загрязнением воздуха из-за развития круизного туризма.

СПГ считается менее вредным для окружающей среды, чем дизельное топливо. Однако дальнейшее продвижение в области климатической политики "не только по вопросу поддержания чистоты атмосферы" станет возможно, если газ будет получен из возобновляемых источников, заявил эксперт Nabu Дитмар Олигер.

Организация возмущена тем, что в 2018 году на рынке по-прежнему представлены корабли, рассчитанные на "тяжелое" топливо и не использующие эффективные технологии в решении проблемы выхлопных газов. В частности, многие суда не оборудованы фильтрами сажевых частиц.

Круизный туризм развивается, при этом "население крупных портовых городов Европы очень страдает из-за чрезмерного загрязнения воздуха", отмечает Nabu. Союз призывает запретить вход "грязных судов" в европейские порты. По мнению экспертов организации, это позволит "в некоторой степени преодолеть угрозу для здоровья местных жителей и чувствительных экосистем".

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Теги: Германия, СПГ
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