Козак заявил о минимальном риске роста цен на топливо из-за макроэкономики и НПЗ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, в среду провел совещание, где обсуждалась ситуация на топливном рынке, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

"По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне. Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна", - сказал он.

Как сообщалось, в апреле и мае в России оптовые и розничные цены на нефтепродукты росли высокими темпами. Этому способствовали сразу ряд причин, в числе которых рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

В конце мая правительству пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты. В частности, уже с 1 июня было решено снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года. В результате, на несколько недель цены застыли. Однако, по данным СПбМТСБ, в период с 13 по 18 августа биржевые цены на все виды топлива снова рванули вверх - сразу на 5%.