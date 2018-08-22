Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
Экономика

Козак заявил о минимальном риске роста цен на топливо из-за макроэкономики и НПЗ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, в среду провел совещание, где обсуждалась ситуация на топливном рынке, сообщил журналистам помощник вице-премьера Илья Джус.

"По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне. Несмотря на меняющуюся внешнюю макроэкономическую конъюнктуру и выбытие ряда НПЗ на ремонты, угроза давления этих факторов на розничные цены в настоящее время минимальна", - сказал он.

Как сообщалось, в апреле и мае в России оптовые и розничные цены на нефтепродукты росли высокими темпами. Этому способствовали сразу ряд причин, в числе которых рост мировых цен на нефть, ослабление рубля, рост акцизов на нефтепродукты, весенние ремонты НПЗ, активный период сельхозработ, а также сезонный спрос на топливо весной и летом.

В конце мая правительству пришлось экстренно принять меры для стабилизации цен на нефтепродукты. В частности, уже с 1 июня было решено снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны от действующих ставок. Также было решено отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей, которое было предусмотрено в бюджете РФ с 1 июля 2018 года. В результате, на несколько недель цены застыли. Однако, по данным СПбМТСБ, в период с 13 по 18 августа биржевые цены на все виды топлива снова рванули вверх - сразу на 5%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дмитрий Козак
Экономика
Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями
Об этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банкаПодробнее
 Минэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 год
Кроме этого, будет повышен прогноз по инфляции на 2018 год с 3,1% из-за слабого рубля и меньшего урожая зернаПодробнее
 Евро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреля
Рубль слабеет в ожидании вступления в силу нового пакета антироссийских санкцийПодробнее
 Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"Профильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"
По словам главы Минпромторга, министерства разделяют "общее мнение", что увеличение налоговой нагрузки нецелесообразноПодробнее
"Сименс" подала кассацию в Верховный суд по делу о крымских турбинах"Сименс" подала кассацию в Верховный суд по делу о крымских турбинах
В конце июня Московский арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы ООО "Сименс технологии газовых турбин" к "Технопромэкспорту"Подробнее
 Минпромторг поможет предприятиям ОПК пережить новые американские санкцииМинпромторг поможет предприятиям ОПК пережить новые американские санкции
Новые санкции должны быть введены в средуПодробнее
 Турция пожаловалась в ВТО на действия СШАТурция пожаловалась в ВТО на действия США
Анкара требует провести консультации в связи с недавним повышением пошлин на сталь и алюминийПодробнее
 ФАС возбудила дело против четверки мобильных операторов за смс-рассылкиФАС возбудила дело против четверки мобильных операторов за смс-рассылки
Служба выяснила, что условия договоров операторов с частными банками принципиально отличаются от условий соглашений с государственнымиПодробнее
 Безработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 годаБезработица в РФ достигла исторического минимума с 1991 года
Глава Минтруда связал это с дефицитом кадров, вызванным демографической ямой 1990-х годовПодробнее
 Правительство поможет попавшему под санкции "СМП банку" РотенберговПравительство поможет попавшему под санкции "СМП банку" Ротенбергов
Банку разрешат работать со спецсчетами участников госзакупок, отмечает газета "Ведомости"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляВ миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"

Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу "Голос"

Один человек погиб и один пострадал от удара молнии на Эльбрусе

Демпартия США уведомила ФБР о попытке взлома базы данных избирателей

Что произошло за день: среда, 22 августа

Россиянина задержали в Берлине за подготовку теракта, рубль подешевел в ожидании санкций, на Старый Арбат предложили вернуть машины Подробнее

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиОб этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банка Подробнее

Минэнерго выступило против идеи обязать компании поставлять 17,5% добытой нефти на НПЗ

В Мурманской области открыли охоту на медведя, разрывшего могилу

Фотохроника 22 августа

Фотохроника 22 августа6 фото

Путин и Ниинистё совершили морскую прогулку на яхте "Чайка" в Сочи

В Карелии завершено следствие по делу главы "Мемориала" Дмитриева

СМИ сообщили об отказе Кабула принять участие во встрече по Афганистану в Москве

Глава экстрим-клуба из Геленджика стал фигурантом дела о сорвавшемся с обрыва джипе

Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки в июле до 6 млн человек

Минобороны рассказало о банях и кафе на российских базах в Сирии

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru