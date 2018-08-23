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УК "Ростагро" перешла под контроль банка "Траст"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Дочерняя структура банка "Траст", на базе которого ЦБ РФ создает фонд непрофильных и плохих активов, ООО "Рост инвестиции", стала владельцем УК "Ростагро", сообщает газета "Коммерсантъ".

Кроме того, под контроль "Траста" перешли связанные с "Ростагро" ООО "Голд Агро", ООО "Агро Платинум", ООО "Беково Агро" и ООО "Централь".

По оценкам BEFL, на май текущего года "Ростагро" занимала девятое место в списке крупнейших владельцев сельскохозземель с примерно 377 тыс. га преимущественно в Пензенской, Воронежской, Липецкой и Саратовской областях, а также в Ставропольском крае.

"Ростагро" (до конца 2017 года называлась "Росагро") ранее связывали с группой "Бин" (сейчас "Сафмар"), но ее представитель это опровергал. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка, на тот момент его основным владельцем с долей 67,97% был Микаил Шишханов. В ЦБ отмечали, что плохие и непрофильные активы санируемых банков, в том числе Бинбанка, будут собраны в специальный фонд. Фонд рассчитывал получить контроль и над "Ростагро", говорил зампред Банка России Василий Поздышев.

Ранее единственным владельцем "Ростагро" в ЕГРЮЛ значилась Иман Алиева, в мае 2018 года ее доля перешла Магомеду Хациеву.

Бывшие собственники "Ростагро" несколько лет пытались продать активы. В 2016 году Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре агрохолдинга АСБ Юрия Хохлова купить у "Ростагро" около 150 тыс. га в Пензенской и Воронежской областях, но сделка так и не состоялась, говорил источник "Коммерсанта".

"Ростагро" может оказаться не единственным крупным агрохолдингом, который перейдет фонду непрофильных и плохих активов. Ранее источники "Коммерсанта" не исключали, что фонд получит и крупного производителя мяса бройлера "Белая птица", владельцем которого считается экс-акционер Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев. Шишханов, который в июне 2018 года стал владельцем уральского агрохолдинга "Здоровая ферма" (выпускает мясо, яйца, молоко и так далее), также заявлял, что готов при необходимости передать компанию в фонд.

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Теги: банк Траст, Ростагро
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