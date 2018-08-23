В ФРС США оптимистично оценили экономику даже при риске торговых войн

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) по-прежнему позитивно оценивают текущую ситуацию в экономике США и уверены в оправданности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, однако отмечают повышенные риски, связанные с внешней торговлей, свидетельствует протокол прошлого заседания ЦБ, состоявшегося 31 июня - 1 августа.

"Многие участники заседания полагают, что если статданные продолжат соответствовать текущему макроэкономическому прогнозу, вскоре будет логичным сделать еще один шаг по снижению стимулирования экономики", - отмечается в протоколе.

По итогам прошлого заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) было принято решение сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне 1,75-2% годовых. Всего в текущем году Федрезерв повышал ставку дважды и планирует сделать это еще два раза до конца текущего года.

"Дальнейшее постепенное повышение ставки будет соответствовать стабильному росту экономической активности, укреплению рынка труда и приближению инфляции к таргетируемому уровню в 2% в среднесрочной перспективе", - указали руководители ФРС.

Рынок в среднем оценивает вероятность подъема ставки на 0,25 процентного пункта, до 2-2,25%, на заседании 25-26 сентября в 92%, а шансы на то, что после этого ставка будет повышена еще раз в декабре - в 60%.

При этом многие члены FOMC считают, что в относительно недалеком будущем из описания текущего курса денежно-кредитной политики можно будет исключить слово "стимулирующая". Иными словами, вскоре значение ставки может достичь нейтрального уровня.

Вместе с тем в протоколе отмечаются растущие опасения по поводу внешнеторговых конфликтов США с основными торговыми партнерами, включая Китай и ЕС.

"Участники заседания считают, что если конфликт, касающийся внешнеторговых вопросов, окажется масштабным и длительным, это окажет негативное влияние на уровень делового доверия, объем инвестиций и занятость", - говорится в протоколе.

"Мало кто сомневается в том, что ставка будет повышена в сентябре, хотя прогноз стал несколько более неопределенным ввиду внешнеторговых рисков", - полагает старший экономист BMO Capital Markets Сол Гуатьери.

В целом руководство ФРС ожидает замедления роста ВВП США во втором полугодии, однако темпы по-прежнему останутся выше среднего. Федрезерв также отмечает высокую активность в плане потребительских расходов и капиталовложений бизнеса.