Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,3%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips на фоне ослабления рубля, разнополярных внешних сигналов и выжидательной позиции инвесторов в связи с началом 22 августа нового этапа антироссийских санкций США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,3%, при этом подросли бумаги Сбербанка после выхода сильного квартального и полугодового отчета по МСФО.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2295,37 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1062,72 пункта (-0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 68,31 руб./$1 (+0,28 рубля).

Просели рублевые акции "Транснефти" (-1,9%), "Башнефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "РусАла" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%).

Подросли бумаги "Газпром нефти" (+1%), "Мечела" (+0,7%), "Россетей" (+0,7% и +0,9% "префы"), Сбербанка (+0,6% и +0,3% "префы") и обновили исторический максимум бумаги "НОВАТЭКа" (+0,3%, до 1000,5 рубля, максимум сессии и новый пик - 1003 рубля).

Сбербанк во втором квартале получил чистую прибыль по МСФО в размере 215,3 млрд рублей, что превысило прогнозы. В первом полугодии 2018 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 21,4% - до 427,4 млрд рублей по сравнению с 352,2 млрд рублей за аналогичный период 2017 года, следует из отчетности банка.

В США накануне снизились индексы S&P 500 и Dow Jones, но Nasdaq повысился по итогам пятой сессии подряд. В среду фондовые рынки США установили важнейший рекорд - 113 месяцев "бычьего" тренда, превысив по продолжительности период роста с ноября 1990 по март 2000 года. Под "бычьим" трендом понимается отсутствие падений более чем на 20% с предыдущего пика, и таких падений в США не было с 9 марта 2009 года.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) обнародовала протокол заседания, состоявшегося 31 июня - 1 августа. Протокол продемонстрировал, что руководство Федрезерва по-прежнему позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике США и уверено в оправданности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, однако отмечает повышенные риски, связанные с внешней торговлей.

В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония подросла на 0,1%, Китай прибавил 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).

Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании более чем в 90%, что подогрело рост курса доллара США.

Нефть утром в четверг умеренно корректируется после ощутимого роста накануне на данных о большем, чем ожидалось, сокращении запасов углеводородов в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $74,5 за баррель (-0,4% и +3% в среду), октябрьская цена WTI - $67,76 за баррель (-0,2% и +3,1% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 5,84 млн баррелей при прогнозах снижения на 2-3,4 млн баррелей.

Между тем резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 772 тыс. баррелей.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, внешний фон утром в четверг можно назвать умеренно негативным, однако российский рынок акций может с некоторым опозданием отыграть сильное вечернее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Кроме того, обещанные новые санкции со стороны США пока не объявлены, но уже в значительной степени заложены в текущие цены бумаг.

Аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова также отмечает ухудшение внешнего фона, чему способствует ряд причин.

Во-первых, опубликованные протоколы ФРС США подтвердили намерение регулятора повысить ставки в сентябре, в связи с чем американские фондовые индексы S&P 500 и Dow прервали серию позитивных закрытий. Теперь фокус внимания инвесторов сместился на саммит глав центробанков в Джексон-Хоуле, где в пятницу выступит глава Федрезерва Джером Пауэлл.

Во-вторых, правительство Китая ввело ответные пошлины в 25% на американский импорт общей стоимостью $16 млрд, что говорит об усугублении торгового конфликта, тогда как о результатах переговоров по торговым вопросам делегаций Китая и США пока ничего не известно.

Что касается российского рынка, то по факту введения санкций не предполагается существенного ухудшения обстановки на рынке, так как санкции уже учтены в ожиданиях инвесторов. Но умеренно негативный внешний фон может стать дополнительным препятствием к возобновлению покупок на российском рынке акций. Предполагается, что индекс МосБиржи не сможет преодолеть отметку 2300 пунктов.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, на мировом валютном рынке вновь наметилось укрепление доллара США в преддверии встречи глав мировых центрбанков в американском Джексон-Хоуле, что негативно влияет на спрос на развивающихся рынках акций. Однако индекс РТС может удержаться в рамках консолидационного диапазона (выше уровня 1050 пунктов) за счет нефтегазового сектора - мировые цены на энергоносители повысились после сообщения Минэнерго США о неожиданно резком сокращении запасов нефти. На валютном рынке в начале торгов вероятны попытки закрепления пары доллар/рубль в области выше 68 руб./$1 на фоне укрепления доллара США к корзине мировых валют.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, внешний фон на глобальном рынке достаточно спокойный. Публикация "минуток" с августовского заседания Федрезерва не принесла инвесторам кардинально новых идей, хотя был сделан акцент представителей FOMC на влиянии рисков "торговых войн" на экономику. В ближайшие три дня в Джексон-Хоуле пройдет ежегодный экономический симпозиум, наиболее ожидаемым выступлением которого, вероятно, является речь главы ФРС Дж.Пауэлла (интерес к его комментариям особенно возрастает после недавних высказываний Дональда Трампа относительно его оценки монетарного курса).

Сантимент в отношении рубля по-прежнему негативный, в то время как каких-либо явных фундаментальных рисков для российской валюты пока скорее не наблюдается, полагает аналитик.