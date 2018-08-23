Миноритарии предъявили к выкупу 18,6% акций "Мегафона" из 20,8% в рамках делистинга

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Миноритарные акционеры предъявили к выкупу 18,6% акций "Мегафона" в рамках процедуры делистинга с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении компании. Ранее оператор планировал выкупить у миноритариев 20,8% акицй.

"Согласно объявлению компании MICL, на момент окончания срока программы приобретения количество обыкновенных акций и ГДР, в отношении которых были получены заявки на продажу в рамках программы приобретения, составило 57 031 834 обыкновенных акций и 58 293 820 ГДР", - указано в сообщении "Мегафона".

Акции будет выкупать дочерняя компания "Мегафона" - MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL). Оплата акций будет осуществляться в российских рублях по 659,26 рублей за ценную бумагу (исходя из курса доллара США к рублю, установленного ЦБ на 23 августа).

Общая сумма сделки по выкупу акций у миноритариев составит, таким образом, 76 млрд рублей.

В середине июля совет директоров "Мегафона" проголосовал за делистинг акций оператора с LSE, определив, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной стратегической задачей. Делистинг состоится в III-IV квартале 2018 года.

Компания выставила миноритарным акционерам оферту на продажу не более 128,95 млн обыкновенных акций и GDR, или 20,8% капитала "Мегафона" по $9,75 за каждую. Вся сумма сделки оценивалась в $1,257 млрд (около 78 млрд рублей).

Для финансирования сделки "Мегафон" предоставит MICL заем на общую сумму до 117 млрд рублей - средства предоставляются сроком на два года и учитывают начисления по ставке до 8% годовых, сообщала ранее компания.

Для финансирования программы выкупа акций "Мегафон" привлек 21 млрд рублей у Альфа-банка в рамках кредитного соглашения на общую сумму 25 млрд рублей.

Чуть позже "Мегафон" объявил о новом кредитном соглашении со Сбербанком на общую сумму 80 млрд рублей, по его условиям компания привлекла у банка еще 25 млрд рублей. В компании сообщали, что кредит привлекался на финансирование общекорпоративных потребностей группы и, при необходимости, на финансирование программы выкупа акций у миноритариев.

Еще 15 млрд рублей "Мегафон" привлек у Газпромбанка - средства также могут быть направлены на финансирование выкупа акций в рамках делистинга.

Завершить выкуп планируется к 13 сентября.

Оферта не распространяется на акции, принадлежащие MICL, а также крупнейшим акционерам "Мегафона" - USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров и группе Газпромбанка.

"Мегафон" на 56,3% принадлежит ООО "АФ Телеком Холдинг", которое находится под управлением ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ". ООО "Холдинговая компания ЮэСэМ" на 49% принадлежит бизнесмену Алишеру Усманову. Группа ГПБ владеет 19% оператора, MICL - 3,9%.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии). Выручка "Мегафона" во II квартале 2018 года выросла на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 81,9 млрд рублей. Показатель OIBDA увеличился на 5,4% и составила 32,26 млрд рублей. Рентабельность OIBDA возросла до 39,4% с 39,3% годом ранее. Чистая прибыль "Мегафона" увеличилась в отчетном периоде на 11,5% - до 6,15 млрд рублей.

О том, будет ли компания проводить делистинг с "Московской биржи", решения пока нет.