Рубль слегка укрепился на решении ЦБ приостановить покупку валюты

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рубль в ходе торгов на Московской бирже отскочил от достигнутых ранее минимумов к доллару и евро после того, как ЦБ РФ сообщил о решении не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября 2018 года.

Курс доллара США составил 68,26 руб./$1 в 13:25 по Москве, евро - 78,94 руб./EUR1, при том что до объявления решения курс составлял 68,9 руб./$1 и 78,94 руб./EUR1. Ранее в ходе торгов доллар преодолевал отметку 69 руб./$1 впервые с 5 апреля 2016 года, евро достигал 79,77 руб./EUR1 - впервые с 11 апреля этого года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл значительную часть утренних потерь в обеих валютных парах на решении Банка России приостановить до конца сентября покупку валюты для Минфина ЦБ на открытом рынке.

ЦБ РФ принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября 2018 года, говорится в сообщении Банка России.

"Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года", - отмечает регулятор.

ЦБ подчеркивает, что следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.