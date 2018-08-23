Сбербанк не увидел предпосылок для снижения ставок по депозитам физлиц и компаний

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк России не ожидает снижения ставок по вкладам населения и депозитам юрлиц, сообщил зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр Морозов на телефонной конференции в четверг.

"На данный момент я не вижу предпосылок для снижения ставок (по депозитам - ИФ) ни по рознице, ни по корпоративным клиентам", - сказал Морозов. Он не стал прогнозировать, будут ли ставки увеличиваться.

"Еще рано говорить о том, будут ли ставки расти. Но продолжат наблюдаться тренды второго квартала", - отметил топ-менеджер.

Как сообщалось, Сбербанк также пересмотрел прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2018 год с 6,75% до 7,50%. Сейчас ключевая ставка составляет 7,25%. Таким образом, кредитная организация не исключает ее повышения на 25 базисных пунктов в текущем году. Банк ждет ставку ЦБ в 2019 году на уровне 7,25% (предыдущий прогноз предполагал ее снижение до 6,50%), в 2020 году - 7,0% (6,50% ранее).