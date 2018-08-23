Росавиация урезала чартерную программу "Якутии" в сентябре

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Росавиация предписала авиакомпании "Якутия" сократить чартерную программу в сентябре, сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Решение принято по итогам очередного заседания профильной рабочей группы ведомства, отмечается в сообщении.

"Перевозчику предписано сократить чартерные программы на 10% - но только в те дни, когда у авиакомпании запланированы регламентные работы. Это четыре даты: 1, 5, 8 и 12 сентября, - цитирует АТОР участника рабочей группы, гендиректора туроператора "Випсервис" Дмитрия Горина. - Таким образом, сокращение пройдет фактически незаметно для потребителя". По данным Горина, другие авиакомпании не получили предписания сократить чартеры в сентябре.

Согласно статистике Росавиации, в июле "Якутия" вошла в тройку авиакомпаний, чаще других задерживавших международные чартеры более чем на два часа. В начале августа Восточно-Сибирская транспортная прокуратура выяснила, что основная причина задержек компании - отсутствие резервных воздушных судов. "Якутия" объясняла это проблемами с обслуживанием Sukhoi Superjet 100 после поломок двигателей.

В следующем отчетном периоде, как ожидается, российские авиакомпании выполнят более 3 тыс. чартерных рейсов, говорится в сообщении АТОР. В частности, должна быть расширена перевозка из регионов на Хайнань (аэропорты Санья и Хайкоу), полеты планируют выполнять авиакомпании "АЛРОСА" и "ИрАэро".

С 15 июля по 15 августа российские авиакомпании выполнили 3,8 тыс. чартерных рейсов. Средний показатель задержек составил 3%, сообщила ассоциация.