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Рынок акций РФ обновил минимум индекса РТС за год на фоне распродаж из-за санкций

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг обновил минимум индекса РТС за год (на закрытие торгов) под давлением распродаж из-за грядущих антироссийских санкций США; лидерами отката выступили бумаги Сбербанка и ВТБ .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2260,04 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1043,99 пункта (-2%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,8%.

Доллар днем взлетал до 69,01 рубля (+0,98 рубля, максимум с апреля 2016 года), но к вечеру откатился до 68,2 руб./$1 (+0,17 рубля) после того, как ЦБ РФ заявил о решении не осуществлять покупку валюты в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября.

Подешевели акции Сбербанка (-4,8% и -3,4% "префы"), ВТБ (-3,7%), "РусАла" (-3,2%), "Аэрофлота" (-2,7%), "Россетей" (-2,4% и -2,4% "префы"), "Газпрома" (-1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,8%), АФК "Система" (-1,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,7%), "Роснефти" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%).

Утром бумаги Сбербанка поддержал квартальный отчет по МСФО: во втором квартале банк получил чистую прибыль по МСФО в размере 215,3 млрд рублей, что превысило прогнозы. В первом полугодии 2018 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 21,4% - до 427,4 млрд рублей по сравнению с 352,2 млрд рублей за аналогичный период 2017 года, следует из отчетности банка.

Выросли бумаги "Мечела" (+3,4%), "Распадской" (+0,3%).

Поддержку акциям "Мечела" могли оказать новости, что многолетняя история реструктуризации предэкспортного кредита (PXF), привлеченного группой "Мечел" у синдиката банков, близится к завершению. "Мечел" рассчитывает завершить реструктуризацию PXF в третьем квартале, после чего все претензии кредиторов будут урегулированы. Согласно отчетности "Мечела", новый кредит подлежит погашению в апреле 2022 года - то есть в те же сроки, что предусматривали условия реструктуризации PXF.

В Азии в четверг индексы после локального снижения на новостях от ФРС США вышли в "плюс" (Япония подросла на 0,1%, Китай прибавил 0,4%), однако снижается к вечеру Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют в пределах 0,2%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Накануне Федеральная резервная система (ФРС) обнародовала протокол заседания, состоявшегося 31 июня - 1 августа. Протокол продемонстрировал, что руководство Федрезерва по-прежнему позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике США и уверено в оправданности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, однако отмечает повышенные риски, связанные с внешней торговлей. Рынок теперь оценивает вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании более чем в 90%, что подогрело рост курса доллара США.

Нефть в четверг корректируется после ощутимого подъема накануне на данных о большем, чем ожидалось, сокращении запасов углеводородов в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в четверг составила $74,59 за баррель (-0,3% и +3% в среду), октябрьская цена WTI - $67,6 за баррель (-0,4% и +3,1% накануне).

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Теги: РТС, МосБиржа
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