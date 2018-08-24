Рынок акций США упал в четверг на фоне низкой активности торгов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американский рынок акций завершил сессию в четверг снижением на фоне низкой активности торгов.

Рынок продолжил оценивать опубликованный накануне протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также ждать выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле, стартовавшем 23 августа.

Протокол заседания Федрезерва от 31 июня - 1 августа укрепил инвесторов во мнении, что американский ЦБ намерен поднять базовую процентную ставку в сентябре.

Согласно протоколу, руководство ФРС по-прежнему позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике США и уверено в оправданности дальнейшего повышения базовой процентной ставки, несмотря на повышенные риски, связанные с внешней торговлей. "Многие участники заседания полагают, что если статданные продолжат соответствовать текущему макроэкономическому прогнозу, вскоре будет логичным сделать еще один шаг по снижению стимулирования экономики", - отмечается в протоколе.

Вероятность подъема ставки Федрезервом на сентябрьском заседании оценивается рынком более чем в 90%, свидетельствуют котировки фьючерсов на уровень ставки.

Эксперты не думают, что тон заявлений Пауэлла в Джексон-Хоуле будет существенно отличаться от протокола заседания ФРС, однако ожидают, что он выразит свое мнение относительно наибольших потенциальных угроз для экономики, пишет MarketWatch.

Рынок также продолжает следить за событиями вокруг президента США Дональда Трампа.

Эксперты отмечают активизацию дебатов о возможности объявления импичмента Трампу после того, как бывший адвокат президента Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с уходом от уплаты налогов и преступным нарушением финансовой дисциплины.

Сам Трамп заявил в эфире программы Fox & Friends в четверг, что объявление ему импичмента приведет к кризису в американской экономике.

"Активность торгов очень слабая, объем примерно на 12% ниже среднего уровня за 20 сессий. Я обычно не слишком доверяю столь вялому рынку", - говорит трейдер Robert W. Baird & Co. Майк Антонелли.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на продолжающийся рост рынка труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 2 тыс., с 212 тыс. до 210 тыс., сообщило министерство труда США. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 3 тыс., до 215 тыс.

Показатель заявок вплотную приблизился к минимальному уровню с 1969 года, что указывает на активный рост рынка труда. Полувековой минимум был зафиксирован в июле и составлял 208 тыс.

Тем временем, продажи новых домов в США в июле 2018 года сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 627 тыс. в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Июньский показатель был пересмотрен в сторону повышения - до 638 тыс. с 631 тыс. домов. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в июле на 2,2% с ранее указанного июньского уровня, до 645 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Alibaba подешевели на 3,2% по итогам торгов в Нью-Йорке, несмотря на подъем их стоимости в течение большей части сессии. Квартальные показатели прибыли и выручки китайского интернет-гиганта оказались хуже ожиданий рынка.

Капитализация L Brands Inc., владеющей, в частности, сетью магазинов нижнего белья Victoria's Secret, упала на 11%. Компания сократила квартальную чистую прибыль на 29% и ухудшила годовой прогноз

L Brands также объявила, что главный исполнительный директор Victoria's Secret PINK Дениз Ландман приняла решение уйти в отставку в конце текущего года. Её преемницей станет Эми Хаук, которая сейчас является президентом по вопросам мерчендайзинга и разработки продуктов Bath & Body Works.

Стоимость бумаг ритейлера детской одежды Children's Place опустилась на 1,3%. Показатели прибыли, выручки и динамики сопоставимых продаж Children's Place во втором квартале существенно превзошли прогнозы экспертов. Кроме того, компания улучшила прогноз выручки на текущий фингод, причем новый прогноз также оказался лучше ожиданий рынка.

Акции еще одного ритейлера - Sears - упали в цене на 5,9% после того, как компания объявила о планах закрытия еще 46 магазинов. С начала года стоимость бумаг Sears рухнула на 69%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг опустился на 76,62 пункта (0,3%) и составил 25656,98 пункта.

Standard & Poor's 500 упал на 4,84 пункта (0,17%) - до 2856,98 пункта.

Nasdaq Composite потерял 10,64 пункта (0,13%) и составил 7878,46 пункта.