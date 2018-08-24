Компании из "списка Белоусова" по изъятию допприбыли встретятся с его автором

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Владельцы и руководители компаний, которых помощник президента Андрей Белоусов включил в список потенциальных "доноров" для майского указа, в пятницу встретятся с автором нашумевшей инициативы. Гарантом мирного диалога выступит первый вице-премьер Антон Силуанов, при чьем участии шокировавшая рынок идея многомиллиардных налоговых изъятий приобрела - по крайней мере, пока - значительно менее радикальную форму.

Крупный бизнес встретится с чиновниками на "своем поле" - в здании Российского союза промышленников и предпринимателей, мероприятие намечено на полдень. Сам РСПП будет представлен руководителем Александром Шохиным.

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Как стало известно в начале августа, Белоусов направил президенту письмо, в котором сформулировал меры по изысканию дополнительных доходов в размере более 500 млрд рублей ежегодно за счет прибыли 14 компаний горнодобывающей, металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Средства предполагается направить на финансирование мер из майского указа президента о стратегических задачах развития до 2024 года.

Дополнительные доходы предложено изыскать у компаний "металлургической, горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей". Всего налоговая нагрузка для этих компаний может увеличиться на 513,7 млрд рублей в год. Основная нагрузка в случае повышения налогов легла бы на "Норникель" (114,2 млрд рублей), АК "АЛРОСА" (67,28 млрд рублей) и "СИБУР" (65,23 млрд рублей).

Президент, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, дал согласие на то, чтобы вопрос был "экспертно проработан в правительстве". Проект общего заключения министерств по этому поводу готовил Минфин.

Между тем, комитет по налоговой политике РСПП, возглавляемый основным акционером "Новолипецкого металлургического комбината" Владимиром Лисиным, собрался на внеочередное заседание. На нем, помимо компаний из "списка Белоусова", присутствовали, в частности, представители "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", ритейлера Х5, аудиторских компаний KPMG и EY. Участники заседания выразили мнение, что "инициатива недостаточно проработана и чревата сокращением инвестиционных и социальных программ, кризисом платежеспособности части предприятий".

В обращении Шохина на имя премьер-министра Дмитрия Медведева отмечалось, что инициатива об изъятии из прибылей компаний более 500 млрд рублей налогов "может привести к негативным последствиям для развития наиболее конкурентоспособных предприятий РФ и достижения стратегических целей национальной экономики". Увеличение налоговой нагрузки "не может не скорректировать реализуемые и планируемые инвестпрограммы компаний", отмечал Шохин, а снижение финпоказателей компаний и падение капитализации вследствие усиления налоговой нагрузки чревато дефолтами, предупреждал глава РСПП. Наконец, инициатива изъятия "сверхдоходов" противоречит недавним заявлениям правительства РФ о том, что повышение налогов в 2019-2024 гг. будет ограничиваться исключительно ростом НДС, говорил он.

Заочный диалог с президентским помощником повели и компании - постепенно это стало превращаться в своеобразный новый жанр отчетности. Начало ему положила "ФосАгро" , одна из компаний, которых идея Белоусова касается напрямую. В пресс-релизе по итогам заседания совета директоров, оценившего работу АО за пятилетку, компания использовала необычное сравнение. "За последние пять лет компания инвестировала в развитие существующих и строительство новых мощностей в России порядка 150 млрд рублей, или 50-60% EBITDA. Это является одним из самых высоких показателей инвестиционной активности среди российских промышленных компаний", - говорилось в сообщении, опубликованном 22 августа. Соотнесение накопленных за длительный период инвестиций с суммарным EBITDA необычно для финансовой отчетности.

Эту линию "ФосАгро" продолжила развивать на следующий день, раскрывая отчетность за полугодие, и теперь уже формулировки не оставляли сомнений - кому именно адресованы аргументы.

"В условиях крайне волатильной макроэкономической ситуации предсказуемость и стабильность фискальной политики остается основополагающим фактором при принятии решений об инвестировании. Особенно принимая во внимание длительный период окупаемости инвестиций и статус публичной компании с существенной долей иностранных миноритарных акционеров", - заявила компания.

В тот же день о расходах на крупный инвестпроект (о котором известно уже давно) решил сообщить "Уралкалий" . Компания заявила, что ее инвестиции в строительство нового рудника СКРУ-2, который будет разрабатываться сорок лет, составят около 50 млрд рублей

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Все профильные ведомства в итоге подготовили отрицательные отзывы на инициативу об изъятии сверхдоходов.

"Мы анализировали отчетность и финансовое положение по каждому предприятию. Мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день это (увеличение налоговой нагрузки - ИФ) нецелесообразно. Не учтены параметры, связанные с закредитованностью предприятий, и инвестиционные проекты, которые осуществляются. На первый взгляд расчеты действительно говорили о том, что есть дополнительные доходы. Но когда все пересчитали, то поняли, что не все параметры были учтены", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики. Это решение было принято правительством, и там никакие такие меры не предполагались, поэтому здесь я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения", - заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Альтернативой предложению Белоусова стала идея стимулировать компании направлять дополнительные доходы, полученные от ослабления рубля и выгодной внешней конъюнктуры, на инвестиции внутри РФ, которую высказал Минфин.

"Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли. Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается", - заявлял представитель Силуанова, анонсируя назначенную на 24 августа встречу. В ходе мероприятия, по его словам, будет обсуждаться "вопрос выработки стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная рядом предприятий в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие, создание новых рабочих мест".

"Дискуссию нужно выводить из (русла обсуждений) о том, можно ли там или нельзя взять дополнительные деньги, какие-то там налоги ввести. Дискуссия о том, что нужно сделать для того, чтобы количество инвестиционных проектов в нашей стране увеличилось и чтобы свободный денежный поток, который формируется в разных компаниях, активнее инвестировался в тех же или в других отраслях", - заявлял, в свою очередь, Орешкин.

"Мы очень плотно работаем с Минпромом, и по этим отраслям (горнодобывающей, металлургической, химической), и активно работаем с деловыми объединениями, в том числе с РСПП. Главная задача - сделать так, чтобы тот свободный денежный поток - тут неправильно говорить о прибыли, потому что мы говорим о том денежном потоке, который есть у тех или иных компаний, - было выгодно и интересно инвестировать в проекты либо в этих отраслях, либо в каких-то других отраслях. Поэтому здесь будем плотно работать с деловыми объединениями, с РСПП, туда входят почти все из этих компаний, упомянутых в этом списке. Для того, чтобы инвестиционная активность повышалась", - сказал министр.

План правительства по стимулированию инвестиционной деятельности компаний, получающих конъюнктурные "сверхдоходы", будет актуален для всех отраслей, а не только для фигурантов "списка Белоусова", считает А.Шохин.

"Это может касаться всех. Учитывая, что правительство имеет некий план стимулирования инвестиционной деятельности, надо просто вписаться. В нем много системных вопросов. По компаниям там пока разделов нет, и это хороший повод по отраслям посмотреть возможность инвестирования. Это может касаться металлургической, химической отраслей, производства удобрений, а может касаться и нефтяной, и любой другой отрасли", - говорил "Интерфаксу" глава РСПП.

По его словам, универсального подхода здесь быть не может, при этом правительство должно предложить выгодные для компаний возможности инвестирования. "Это могут быть и инфраструктурные проекты государственные, но с хорошей доходностью, а стало быть, с господдержкой. Главное, чтобы там доходность была приемлемая, речь не идет о принуждении к инвестированию. Речь должна идти о привлечении инвесторов на приемлемых условиях, сопоставимых с рыночными", - сказал он.