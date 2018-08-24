Правительство РФ утвердило список из 9 кандидатов в набсовет Промсвязьбанка

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило список из 9 кандидатов в наблюдательный совет Промсвязьбанка, на базе которого создается кредитная организация для обслуживания гособоронзаказа.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

В набсовет банка номинирован первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов, его первый зам Леонид Горнин и заместитель Алексей Моисеев, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Татьяна Шевцова, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Сергей Куликов, замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев, а также будущий глава Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Экс-глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Фрадков назначен руководителем временной администрации Промсвязьбанка с 24 апреля.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

На базе Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК. При этом Минфин настаивает, чтобы передача активов сопровождалась передачей капитала.