Доллар и евро продолжили снижаться к рублю в пятницу вечером

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу вечером; рубль продолжает расти к бивалютной корзине в условиях уверенного роста цен на нефть, хотя и несколько более медленными темпами, чем в первой половине дня.

Курс доллара США составил 67,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 73,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 78,4 руб./EUR1, опустившись на 34,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 56,09 копейки - до 72,38 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на последних торгах недели, отыгрывая уверенный рост цен на нефть и повышенный спрос на рублевую ликвидность для основных налоговых выплат августа. В понедельник, 27 августа, компании-экспортеры выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, во вторник, 28 августа - налог на прибыль. Общий объем выплат в этом месяце превышает 1,3 трлн рублей, по оценке аналитиков Райффайзенбанка.

Существенную поддержку рублю оказывает также решение ЦБ РФ приостановить до сентября покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, существенный рост цен на нефть, а также небольшое коррекционное восстановление котировок на рынке ОФЗ (к середине дня индекс "чистых" цен ОФЗ RGBI увеличился на 0,12%, до 134,13 пункта).

При этом внимание рынка сфокусировано на стартовавшем накануне в Джексон-Хоуле ежегодном симпозиуме экономистов и представителей мировых центробанков. В пятницу в рамках симпозиума состоялось выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Пауэлл выразил уверенность в сильном росте экономики США и в необходимости продолжить повышение базовой процентной ставки умеренными темпами, после чего средняя оценка участниками рынка вероятности подъема ставки до 2-2,25% на сентябрьском заседании Федрезерва выросла почти до 100%.

При этом он отметил, что не видит сигналов ускорения инфляции существенно выше таргетируемых 2%, а также рисков перегрева экономики США. .Пауэлл указал также на наличие внутренних и внешних факторов риска, которые могут повлиять на курс денежно-кредитной политики, однако не стал подробно говорить о таких рисках. В то же время он подчеркнул, что Федрезерв сделает все возможное, чтобы избежать нового финансового кризиса.

Нефтяной рынок ускорил подъем в пятницу, при этом цена Brent подскочила до максимума с 11 июля, а WTI завершает неделю в плюсе впервые почти за два месяца. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 1,91% - до $76,16 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,89% - до $69,11 за баррель. С начала этой недели Brent подскочила в цене на 7,5%, WTI - на 5,9%.

Инвесторы опасаются, что забастовки в Северном море и санкции против Ирана могут привести к нехватке топлива на мировом рынке в конце года.

Кроме того, в среду стало известно, что по итогам прошлой недели запасы нефти упали на 5,8 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение лишь на 3,4 млн баррелей.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 73,48 копейки, до 67,7911 руб./$1, и уменьшил курс евро на 84,3 копейки, до 78,4072 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в пятницу на 65,7 копейки по отношению к четвергу и составил 67,71 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 62,48 копейки и составил 67,6443 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 964,986 млн, из которых $1 млрд 274,975 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 690,011 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 84,75 копейки, до 78,3658 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 47,44 копейки и составил 78,3909 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR569,938 млн, из которых EUR271,853 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR298,085 млн - на сделки с расчетами "завтра".