Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает в ходе предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным договориться о перечислении Минску двух оставшихся траншей финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $400 млн.

"Что касается кредитов, которые россияне нам не выдали из евразэсовских фондов - это тоже вопрос для обсуждения. Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось ", - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1" в воскресенье вечером.

По его словам, "на данной встрече (22 августа в Сочи - ИФ) мы этого вопроса не касались. Я думаю, что мы его обсудим, да не обсудим, а примем окончательное решение, когда у нас будет встреча (с Путиным - ИФ)", - заявил президент Белоруссии.

Как сообщалось, Белоруссия подписала в марте 2016 года соглашение с ЕФСР о выделении финкредита на $2 млрд семью траншами в течение 2016-2017 годов. К настоящему времени Минск получил пять траншей на $1,6 млрд.

Ранее также сообщалось, что Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в расширенном составе, с участием премьеров правительств двух стран в ближайшее время.