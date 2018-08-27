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ЦБ и ФАС посоветовали финансовым организациям не указывать госучастие в рекламе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не рекомендуют финансовым организациям указывать в рекламе государственное участие в капитале как преимущество, это может создавать неравные конкурентные условия.

В совместном письме ЦБ и ФАС, опубликованном на сайте Банка России, говорится, что использование финансовыми организациями при продвижении или рекламе своих услуг указания на прямое или косвенное государственное участие в капитале может создавать у потребителей впечатление о повышенной надежности таких организаций. В некоторых случаях это может приводить к возникновению нерыночного преимущества.

В связи с этим ЦБ и ФАС не рекомендуют указывать в рекламе госучастие, кроме случаев указания на документально подтвержденные прямые гарантии или поручительства со стороны Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных корпораций, государственных компаний или ЦБ.

Письмо опубликовано в рамках реализации основных направлений государственной политики по развитию конкуренции, а также для развития конкуренции на финансовом рынке.

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Теги: ЦБ РФ, ФАС
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