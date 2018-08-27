ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 августа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 августа, составляет 67,3963 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,59%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 августа, составляет 78,2269 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,23%.