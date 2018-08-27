Эксперты заявили о лидерстве Индии по темпам роста спроса на нефть к 2024 году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Индия может обогнать Китай по темпам увеличения спроса на нефть к 2024 году, став мировым лидером по этому показателю, полагают эксперты Wood Mackenzie.

Среднегодовые темпы роста спроса в 2017-2035 годах могут составить 3,5 млн баррелей в сутки благодаря росту доходов населения, расширению среднего класса и распространению автомобилей.

При этом нефтеперерабатывающая отрасль не справляется с растущим спросом - аналитики прогнозируют, что увеличение мощностей НПЗ в Индии составит всего 400 тыс. б/с до 2023 года.

Удовлетворение внутреннего спроса на топливо будет сложной задачей для индийских НПЗ, говорит глава исследовательского отдела Wood Mackenzie Сушант Гюпта, поскольку для этого совокупная мощность должна будет увеличиться в 1,7-2 раза к 2035 году.

В среднесрочной перспективе задачу облегчит строительство гигантского НПЗ мощностью 1,2 млн б/с. Проектом занимаются индийские компании в партнерстве с Saudi Aramco и ADNOС из ОАЭ. Однако в целом для обеспечения спроса на бензин и дизтопливо перерабатывающим компаниям нужно будет придерживаться четкого плана по увеличению мощностей.

Другим вариантом является импорт топлива из других стран. В частности, Wood Mackenzie прогнозирует перепроизводство бензина в США и Европе, однако поставки топлива на такие большие расстояния потребуют времени и значительных усилий.