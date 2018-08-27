Контейнеровоз Maersk вышел из порта Восточный в пробный рейс по Севморпути

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Первый контейнеровоз вышел по Северному морскому пути с терминала ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, входит в Global Ports) из порта Восточный, сообщает пресс-служба компании.

Проект реализован компанией Maersk совместно с ООО "Камчатка Лайнс", группой "Норебо" и ООО "Терминал "Сероглазка".

"Судовая партия для нового маршрута была сформирована на ВСК из рефрижераторных контейнеров каботажного направления, груженых рыбной продукцией и прибывших с Камчатки на судах морского оператора ООО "Камчатка лайнс". На ВСК 185 рефконтейнеров были погружены на судно Venta Maersk линейного оператора Maersk и отправлены по Северному морскому пути", - говорится в сообщении.

Контейнеровоз отправился 26 августа в порт Санкт-Петербург на контейнерный терминал АО "Петролеспорт" (также входит в Global Ports). Груз пробудет в пути 35 дней.

Транспортировка по Северному морскому пути может значительно сократить время доставки грузов до потребителей и упростит логистику, отмечает пресс-служба.

Традиционно рыбная продукция с Камчатки отправлялась в европейскую часть России из портов Приморья либо по железной дороге, либо по океанскому маршруту вокруг всего Евразийского континента до европейских портов с перегрузкой на фидерные суда в направлении российских портов Балтийского бассейна. Расстояние от Восточного порта до Санкт-Петербурга по Севморпути составляет около 14 тыс. км, по океанскому маршруту через Суэцкий канал - около 23 тыс. км.

Контейнерный терминал ВСК в порту "Восточный" является крупнейшим на Дальнем Востоке и одним из ключевых в России. Мощности составляют 650 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год. Кроме того, ВСК осуществляет перевалку угля (по данным участников рынка, в 2017 году перевалила около 1,6 млн тонн).

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии.

Maersk Line - судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит 40 контейнерных терминалов по всему миру, также она владеет рядом крупнейших в мире судов-контейнеровозов.