Путин анонсировал первый российско-китайский энергетический бизнес-форум в Пекине в ноябре

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Первый российско-китайский энергетический бизнес-форум пройдет в ноябре в Пекине, заявил президент России Владимир Путин.

"В июне этого года в ходе визита в Китай мы договорились с председателем КНР Си Цзиньпином об организации российско-китайского энергетического бизнес-форума", - сказал Путин в понедельник на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

"Первый форум планируется провести в ноябре текущего года в Пекине", - добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что эта площадка позволит расширить сотрудничество двух стран и найти новые направления для взаимных инвестиций и запуска перспективных проектов в сфере энергетики.

По его словам, о готовности принять участие в форуме с российской стороны заявили около 40 компаний. "Представительная делегация ожидается и со стороны наших китайских друзей", - добавил президент.