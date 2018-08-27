Группа "М.Видео-Эльдорадо" задумалась о третьей розничной сети из 150 магазинов m_mobile

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В группе "М.Видео - Эльдорадо", управляющей магазинами бытовой техники и электроники, может появиться третья розничная сеть: ритейлер может открыть 150 магазинов m_mobile - нового формата, который специализируется на продажах цифровых товаров и контента. В планах группы - стать лидером на рынке телеком-ритейла в России.

"В долгосрочной перспективе мы видим рыночный потенциал для приблизительно 150 магазинов такого формата. Наша цель - стать крупнейшим по выручке игроком в телеком-сегменте", - сказал в интервью "Интерфаксу" CEO группы Энрике Фернандес.

Ритейлер "М.Видео" в 2016 году запустил новый проект m_mobile - зоны цифровой электроники (в формате shop in shop) в своих магазинах. В 2018 году компания открыла первые отдельно стоящие магазины m_mobile.

Изначально m_mobile зависел от трафика "М.Видео", и ритейлер принял решение открыть отдельно стоящие магазины, сказал Фернандес. "Сейчас их три, и они показывают превосходные результаты. К сентябрю мы планируем принять решение о расширении сети. Мы хотим создать третью сеть, которая будет специализироваться на всех цифровых категориях, в дополнение к "М.Видео" и "Эльдорадо" - отметил он.

"Мы считаем, что в этом формате у нас нет конкурентов в России, потому что телеком-операторы фокусируются только на смартфонах. Мы на одной площадке продаем смартфоны, игровые приставки, гаджеты, связанные с ними сервисы, а также тарифы всех четырех операторов", - сказал CEO группы.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - лидер российского рынка бытовой техники и электроники с годовой выручкой 360 млрд рублей (с НДС). На конец июня группа объединяла 840 магазинов (429 "М.Видео" и 411 "Эльдорадо").