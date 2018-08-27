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ФАС и Минэнерго РФ призвали компании активнее продавать топливо бирже

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минэнерго и ФАС России опубликовали совместное успокоительное сообщение о стабильности ситуации на внутреннем рынке топлива. По данным ведомств, производство бензина и дизельного топлива растет, поставки на внутренний рынок увеличиваются, а экспорт находится на минимальном уровне.

Сообщение опубликовано после резких заявлений Российского топливного союза и других участников топливного рынка о возможном новом резком скачке цен на топливо в России осенью 2018 года. Поводом для пессимистичных прогнозов стали ожидания резкого роста акцизов на топливо с января 2019 года.

Утешительные показатели

По данным ФАС и Минэнерго, производство бензина за семь месяцев выросло на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 21,9 млн тонн. В августе 2018 года нефтеперерабатывающие заводы планируют произвести 3,5 млн тонн бензина. С учетом завершения внеплановых ремонтов на Куйбышевском и Ачинском НПЗ "Роснефти" ожидается полное выполнение заявленных планов по производству автомобильного бензина.

Поставки бензина на внутренний рынок за семь месяцев выросли на 0,7% - до 20,2 млн. В августе запланировано поставить на внутренний рынок 3,4 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за тот же период 2017 года.

Экспорт бензина, связанный в том числе с поставками российскими компаниями на собственные АЗС в странах ЕАЭС, находится на минимальном уровне и составляет 6,8% от объема производства. Рост объемов экспорта наблюдается у компаний, которые ввели новые вторичные нефтеперерабатывающие мощности (Киришский НПЗ "Сургутнефтегаза" и Антипинский НПЗ группы "Новый Поток"). При этом подтверждена возможность и готовность компаний переориентировать часть экспортных объемов на внутренний рынок в августе-сентябре 2018 года при наличии такой потребности и заявок участников рынка с учетом плановых и внеплановых ремонтов на НПЗ.

"Достигнутые производственные показатели указывают на отсутствие предпосылок для нарушения стабильного топливообеспечения бензином внутреннего рынка России", - уверяют ведомства.

Планы продаж

По планам компаний в августе на бирже должно быть продано 643,5 тыс. т бензина. Это в среднем 19% от объема поставок на внутренний рынок. По состоянию на 22 августа, указанные планы перевыполняются на 63 тыс. тонн (+14%), что оказывает благоприятное воздействие на стабилизацию ситуации с обеспечением поставок независимым участникам рынка в достаточном объеме и по приемлемым ценам.

Производство дизельного топлива за семь месяцев составило 44,3 млн тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Отгрузка дизельного топлива на внутренний рынок выросла на 7,6% - до 21,8 млн тонн. Внутреннее потребление дизельного топлива составляет 49% от объема производства.

По планам компаний в августе на бирже должно быть продано 534,4 тыс. т дизельного топлива (в среднем 19% от объема поставок на внутренний рынок). По состоянию на 22 августа 2018 года указанные планы перевыполняются на 38 тыс. тонн (+10,5%).

Тем не менее, ФАС и Минэнерго рекомендуют компаниям, не участвующим в биржевых торгах бензином и дизельным топливом или реализующим незначительные объемы на бирже, начать организовывать соответствующие поставки для формирования более четких ценовых индикаторов на рынке, говорится в сообщении.

При этом ведомства подчеркнули, что цены на топливо в России формируются на рыночной основе, а после экстренных мер правительства, принятых летом 2018 года для недопущения резкого скачка стоимости бензина и дизельного топлива, "валовая маржинальность АЗС (разница в розничных и мелкооптовых ценах) показывает положительную динамику к уровню конца мая 2018 года".

Судьба акцизов на топливо

Как сообщалось, основанием для негативных прогнозов участников рынка о возможности роста цен на топливо стали планы правительства РФ по резкому повышению акцизов на бензин и дизельное топливо с января 2019 года. Дело в том, что ставка акцизов на бензин снизилась с 1 июня на три тысячи рублей, на дизельное топливо - на две тысячи рублей от действующих ставок на 2018 год, а заложенное повышение акцизов на бензин на 679 рублей, до 11,89 тыс. рублей с тонны, и на дизельное топливо - на 593 рубля, до 8,26 тыс. рублей с тонны, с 1 июля не произошло. При этом в действующем Налоговом кодексе с 1 января 2019 года ставки акцизов на бензин должны были вырасти до 12,31 тыс. рублей с тонны, на дизельное топливо - на 8,54 тыс. рублей с тонны.

В понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил в интервью РБК, что акцизы на топливо с 1 января 2019 года будут повышаться более плавно. "Решение принято. Акцизы будут восстановлены в тех объемах, которые планировались с 1 июля 2018 года", - сказал Козак. То есть, согласно словам вице-премьера, ставки акциза на бензин с 1 января 2019 года увеличиваются до 11,89 тыс. рублей с тонны, а на дизельное топливо - до 8,26 тыс. рублей с тонны.

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Теги: ФАС России, Минэнерго РФ

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