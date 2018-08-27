Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили уменьшение уставного капитала за счет покупки части акций

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" в заочной форме одобрило уменьшение уставного капитала НК путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, говорится в сообщении компании.

Количество приобретаемых ПАО "ЛУКОЙЛ" акций данной категории - 100 млн 563 тыс. 255 штук, цена приобретения - 3949 рублей за одну акцию;

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО "ЛУКОЙЛ" принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, - с 17 сентября 2018 года по 16 октября 2018 года включительно. Срок оплаты приобретаемых акций - не позднее 30 октября 2018 года.

После принятия данного решения Lukoil Securities Limited (100%-ная дочерняя структура компании) должна заявить к продаже имеющиеся на ее балансе 100,6 млн акций "ЛУКОЙЛа" (11,82% уставного капитала НК), а ПАО "ЛУКОЙЛ" - приобрести 100,6 млн акций с целью их погашения. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал НК уменьшится до 750 млн акций.

Как сообщалось, в рамках реализации инициативы по использованию оставшихся казначейских акций в качестве инструмента долгосрочной мотивации 40 млн казначейских акций были переданы "в программу акционирования ключевых работников группы "ЛУКОЙЛ". Целью программы является максимизация заинтересованности ее участников в увеличении акционерной стоимости компании путем наиболее эффективной реализации заявленной стратегии, поясняет компания.

Помимо этого компания для реализации планов buyback Lukoil Securities Limited будет осуществлять обратный выкуп акций ПАО "ЛУКОЙЛ" (в том числе в форме депозитарных расписок) на открытом рынке.

Совет директоров компании в декабре 2017 года в рамках рассмотрения программы стратегического развития группы на 2018-2027 годы поддержал стратегические инициативы, направленные на увеличение акционерной стоимости "ЛУКОЙЛа" путем повышения стандартов корпоративного управления, эффективной реализации стратегии и улучшения финансовой политики. Инициативы включают погашение основной части казначейских акций, использование оставшейся части для мотивации и buyback. "ЛУКОЙЛ" планирует направить на buyback $2-3 млрд в течение пяти лет.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 копейки и состоит из 850 млн 563 тыс. 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 руб. каждая.

Казначейский пакет акций крупнейшей частной нефтяной компании России ведет свою генеалогию от пакета государственного. В 2004 году американская ConocoPhilips купила на приватизационном аукционе весь остававшийся на тот момент госпакет "ЛУКОЙЛа" в размере 7,6% капитала за $2 млрд. Стороны заявили о создании стратегического альянса, новый партнер пообещал довести свою долю до 20%, что и сделал к концу 2006 года. Но уже в 2010 году Conoco запустила процесс развода и к 2011 году избавилась от акций российской компании, продав их частично самому "ЛУКОЙЛу", частично на рынке.

"ЛУКОЙЛ" осуществлял выкуп собственных акций у Conoco не напрямую, а на подконтрольные структуры. Так, 7,6% акций "ЛУКОЙЛа" у Conoco выкупил LUKOIL Finance Limited. Позднее "ЛУКОЙЛ" перевел этот пакет на баланс LUKOIL Investments Cyprus. В 2012 году "ЛУКОЙЛ" объявил, что LUKOIL Investments Cyprus в срок до сентября 2015 года может приобрести на рынке акции НК на сумму до $2,5 млрд. "ЛУКОЙЛ" рассматривал два варианта распоряжения "казначейками" - SPO в Гонконге и погашение.

По словам президента компании Вагита Алекперова, его пакет акций в "ЛУКОЙЛе" после погашения казначейских акций составит около 30%, вице-президента Леонида Федуна - до 10%.