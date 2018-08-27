Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея I
Экономика

Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили уменьшение уставного капитала за счет покупки части акций

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" в заочной форме одобрило уменьшение уставного капитала НК путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, говорится в сообщении компании.

Количество приобретаемых ПАО "ЛУКОЙЛ" акций данной категории - 100 млн 563 тыс. 255 штук, цена приобретения - 3949 рублей за одну акцию;

Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО "ЛУКОЙЛ" принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, - с 17 сентября 2018 года по 16 октября 2018 года включительно. Срок оплаты приобретаемых акций - не позднее 30 октября 2018 года.

После принятия данного решения Lukoil Securities Limited (100%-ная дочерняя структура компании) должна заявить к продаже имеющиеся на ее балансе 100,6 млн акций "ЛУКОЙЛа" (11,82% уставного капитала НК), а ПАО "ЛУКОЙЛ" - приобрести 100,6 млн акций с целью их погашения. В результате погашения приобретенных акций уставный капитал НК уменьшится до 750 млн акций.

Как сообщалось, в рамках реализации инициативы по использованию оставшихся казначейских акций в качестве инструмента долгосрочной мотивации 40 млн казначейских акций были переданы "в программу акционирования ключевых работников группы "ЛУКОЙЛ". Целью программы является максимизация заинтересованности ее участников в увеличении акционерной стоимости компании путем наиболее эффективной реализации заявленной стратегии, поясняет компания.

Помимо этого компания для реализации планов buyback Lukoil Securities Limited будет осуществлять обратный выкуп акций ПАО "ЛУКОЙЛ" (в том числе в форме депозитарных расписок) на открытом рынке.

Совет директоров компании в декабре 2017 года в рамках рассмотрения программы стратегического развития группы на 2018-2027 годы поддержал стратегические инициативы, направленные на увеличение акционерной стоимости "ЛУКОЙЛа" путем повышения стандартов корпоративного управления, эффективной реализации стратегии и улучшения финансовой политики. Инициативы включают погашение основной части казначейских акций, использование оставшейся части для мотивации и buyback. "ЛУКОЙЛ" планирует направить на buyback $2-3 млрд в течение пяти лет.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" составляет 21 млн 264 тыс. 81 руб. 37,5 копейки и состоит из 850 млн 563 тыс. 255 штук обыкновенных именных акций номиналом 0,025 руб. каждая.

Казначейский пакет акций крупнейшей частной нефтяной компании России ведет свою генеалогию от пакета государственного. В 2004 году американская ConocoPhilips купила на приватизационном аукционе весь остававшийся на тот момент госпакет "ЛУКОЙЛа" в размере 7,6% капитала за $2 млрд. Стороны заявили о создании стратегического альянса, новый партнер пообещал довести свою долю до 20%, что и сделал к концу 2006 года. Но уже в 2010 году Conoco запустила процесс развода и к 2011 году избавилась от акций российской компании, продав их частично самому "ЛУКОЙЛу", частично на рынке.

"ЛУКОЙЛ" осуществлял выкуп собственных акций у Conoco не напрямую, а на подконтрольные структуры. Так, 7,6% акций "ЛУКОЙЛа" у Conoco выкупил LUKOIL Finance Limited. Позднее "ЛУКОЙЛ" перевел этот пакет на баланс LUKOIL Investments Cyprus. В 2012 году "ЛУКОЙЛ" объявил, что LUKOIL Investments Cyprus в срок до сентября 2015 года может приобрести на рынке акции НК на сумму до $2,5 млрд. "ЛУКОЙЛ" рассматривал два варианта распоряжения "казначейками" - SPO в Гонконге и погашение.

По словам президента компании Вагита Алекперова, его пакет акций в "ЛУКОЙЛе" после погашения казначейских акций составит около 30%, вице-президента Леонида Федуна - до 10%.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЛУКОЙЛ

Новости по теме

Экономика
Правительство с 2019 года повысит акцизы на бензинПравительство с 2019 года повысит акцизы на бензин
В конце мая из-за резкого подорожания бензина властям пришлось снизить акцизы и отказаться от их планового повышения, что на время стабилизировало ситуациюПодробнее
 Минэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионов
Предполагается, что эта стратегия поможет раскрыть экономический потенциал всех частей страныПодробнее
 Лукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млнЛукашенко напомнит Путину о выделении двух траншей кредита ЕФСР на $400 млн
На встрече с российским президентом 22 августа этого вопроса не касалисьПодробнее
 НМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа АбрамовичаНМГ приобрела 4% акций "Первого канала" у компании Романа Абрамовича
"Национальной медиа-группе" теперь принадлежит 29% акций телеканалаПодробнее
Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииОснователь Tesla отказался от выкупа акций компании
Большинство акционеров не поддержало инициативу Илона МаскаПодробнее
 Силуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестированияСилуанов пообещал, что государство "подскажет" компаниям проекты для инвестирования
В свою очередь Белоусов констатировал. что обществу и кабмину будет интересно увидеть, готов ли бизнес подставить плечо под реализацию общественной повесткиПодробнее
 В Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкамВ Москве назвали Индию, Китай и Турцию претендентами на расчеты в нацвалюте по оборонным сделкам
Расчеты по оборонным сделкам со странами ОДКБ давно ведутся в рубляхПодробнее
 ЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского БанкаЦБ РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского Банка
В отношении банка четырежды за год применяли меры надзорного воздействияПодробнее
 Продукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕСПродукты питания в РФ в январе-июле дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продукты в России составил 2,1%, в то время как в ЕС они стали дороже на 0,5%Подробнее
 Доллар достиг 69 рублейДоллар достиг 69 рублей
В последний раз курс доллара США поднимался на эту отметку 5 апреля 2016 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавального отправили под арест на 30 сутокВ миреСМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneВ миреСМИ сообщили о попытках российских хакеров взломать почту помощников епископа Варфоломея IВ РоссииМинюст РФ отказал в регистрации партии сторонников НавальногоЭкономикаМинэкономики предложило поделить Россию на 14 макрорегионовВ РоссииПриказ МВД РФ о вознаграждениях информаторам вступил в силу

США и Мексика достигли соглашения о торговле

На Белом доме вновь подняли флаг, приспущенный в связи со смертью Маккейна

Власти Москвы напомнили о наказании в случае проведения несогласованной акции 9 сентября

Минэнерго РФ сообщил об отсутствии риска роста цен на бензин в 2019 году

Расплодившиеся еноты атаковали частные дворы в Сочи в поисках еды

Акционеры "ЛУКОЙЛа" одобрили уменьшение уставного капитала за счет покупки части акций

Ярославский омбудсмен не получал жалоб на пытки в колониях области

Фигурантам "дела БелТА" запретили выезд из Белоруссии

Роскомнадзор уведомил "Яндекс" о необходимости убрать пиратский контент из "Яндекс.Видео"

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhone

СМИ узнали о характеристиках трех новых iPhoneApple осенью планирует представить три новых смартфона с дизайном, как у iPhone X, но с разными ценой, цветами и размерами, сообщает Bloomberg Подробнее

Cуд отклонил иск к Роскомнадзору и Минфину об убытках из-за блокировки Telegram

Навального отправили под арест на 30 суток

Навального отправили под арест на 30 сутокОппозиционер считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в подготовке к акции против пенсионной реформы Подробнее

Помпео обвинил Иран в злоупотреблении судом ООН на фоне иска против США

В Sindbad назвали незаконными отказы в перевозке по билетам, купленным в агентстве

В комитете Совфеда поддержали идею разделить Россию на 14 макрорегионов

"Газпром" в рамках "Турецкого потока" установил мировой рекорд по морской укладке газопровода

Добыча нефти в России в августе сохранится на уровне июля

В Германии по подозрению в убийстве задержали сирийца и иракца

Порошенко вновь отверг идею федерализации Украины

Экспорт нефти из РФ в I полугодии снизился на 1%

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru