Рынок акций РФ отреагировал нейтрально на вступление в силу новых санкций США

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2310 пунктов по индексу МосБиржи на фоне подъема мировых площадок и нейтральной реакции игроков на вступающие в силу с 27 августа новые антироссийские санкции США; обновили максимумы акции "НОВАТЭКа" после повышения рекомендаций от банка JP Morgan, также достигли новых пиков акции "Татнефти" .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2312,93 пункта (+1,5%) - максимум почти за 3 недели, индекс РТС - 1084,13 пункта (+1,9%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,8%.

Доллар подрос до 67,2 руб./$1 (+0,1 рубля), утром курс превышал 67,5 руб./$1.

Акции "НОВАТЭКа" подорожали до 1070 рублей (+5,6%), максимум дня и новый пик - 1086,4 рубля. По сообщению агентства Bloomberg, банк JP Morgan повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" со $120 до $190 за штуку, а также рекомендацию до "покупать".

Также обновили максимумы акции "Татнефти" (+1,1%, до 783,1 рубля) и подорожали бумаги "Россетей" (+3,8%), "Интер РАО" (+3,4%), АФК "Система" (+3,2%), ВТБ (+2,8%), "Газпром нефти" (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Северстали" (+1,7%), Сбербанка (+1,6% и +2,2% "префы").

Просели бумаги "Мечела" (-1,6% и -0,5% "префы"), "Распадской" (-1%), "Ростелекома" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,3%).

Нефть в понедельник стабилизировалась после пятничного ралли. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $76,15 за баррель (+0,03% и +1,5% в пятницу), октябрьская цена WTI - $68,64 за баррель (-0,1% и +1,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent и WTI прибавили более 5%, поддержку рынку оказали опубликованные вечером в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes, которые указали на максимальное с мая 2016 года сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США (число установок уменьшилось за неделю на 9 единиц - до 860 штук).

Фактором поддержки рынка также остаются санкции, которые США готовятся ввести в отношении нефтяного сектора Ирана.

По словам аналитика ИК "Фридом финанс" Анастасии Сосновой, вступление в силу первого пакета антироссийских санкций США практически не повлияло на настроения игроков на отечественном рынке. На внешних площадках также заметно улучшился аппетит инвесторов к риску. Пятничное заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что регулятор продолжит идти по пути постепенного ужесточения монетарной политики, было истолковано как "голубиный" тон. Американские акции продолжают торговаться на рекордных уровнях на фоне сильных доходов и развития экономики. Фондовые рынки развивающихся стран также находятся на подъеме - их индексы показывают прибавку в среднем на 1,5%.

Рубль делает попытки укрепиться, в ближайшее время не исключено, что доллар может опуститься в зону 66-67 руб./$1, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, первый пакет антироссийских санкций США, вступивший в силу 27 августа, особых проблем не представляет, так как касается областей, по которым между двумя странами уже давно нет каких-либо взаимодействий.