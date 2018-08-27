Фондовый индекс Nasdaq впервые превысил 8000 пунктов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс Nasdaq Composite в ходе сессии в понедельник впервые в истории превысил отметку в 8000 пунктов, прибавив почти 1%, свидетельствуют данные торгов.

Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 также обновили рекорды.

Оптимизму инвесторов способствовало объявление о предварительных договоренностях США и Мексики по двустороннему торговому соглашению, которое сменит соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Канада, также являющаяся участником НАФТА, пока не достигла новых договоренностей с США.

В августе Nasdaq Composite поднялся на 4,5%, с начала 2018 года - на 16,2%.