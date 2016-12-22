Джоан Роулинг напишет еще два романа

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, выпустит еще два романа.

Так, в твиттере на вопрос одного из поклонников ее творчества: "Когда выйдет новый роман?", Роулинг написала: "Я работаю над ним (прямо сейчас)".

I'm working on it (literally). And thank you! https://t.co/vA6CZcVhRW — J.K. Rowling (@jk_rowling) 21 декабря 2016 г.

Позже она уточнила, что работает над двумя романами. Один из них выйдет под ее именем, второй - под псевдонимом Роберт Гэлбреит (Robert Galbraith), под которым она пишет детективные произведения.

Роулинг исключила, что роман будет посвящен приключениям Ньюта Скаламандера - главного героя фильма "Фантастические твари и места их обитания", первого из пяти, для которых она напишет сценарии. Ранее она также заявляла, что "с Гарри Поттером покончено", подтверждая свои слова, что не будет писать новые книги о мальчике, который выжил.

Писательница в 2012 году выпустила книгу "Свободная вакансия" - единственное произведение для взрослой аудитории под ее именем. Под псевдонимом Роберт Гэлбрейт она написала книги "Зов кукушки" (2013), "Шелкопряд" (2014) и "Карьера зла" (2015).

Кроме того, в Лондоне идет спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя", действие которого разворачивается спустя 19 лет после событий в "Гарри Поттере и Дарах Смерти", но автором пьесы, по которой он поставлен, стала не Роулинг.