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Культура

Умер британский певец Джордж Майкл

Артист скончался у себя дома в возрасте 53 лет

Умер британский певец Джордж Майкл
Джордж Майкл
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет, сообщила в понедельник BBC News со ссылкой на его агента.

По словам агента, он мирно скончался у себя дома в Горинге. Полиция прибыла на место смерти в 13:42 воскресенья по местному времени (в 16:42 по Москве) и не обнаружила ничего подозрительного. Представители музыканта отказались от более подробных комментариев, его семья также попросила дать время попрощаться с умершим.

Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. При рождении он получил имя Йоргос Кириакос Панайоту. Он приобрел известность, выступая в группе Wham! Затем начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок.

Ранее в декабре стало известно, что певец работает вместе с продюсером и музыкантом Naughty Boy над его новым альбомом.

В 2011 году Майкл был вынужден отменить гастроли из-за острого воспаления легких. Он прошел операцию и курс лечения в Вене. Врачам пришлось сделать ему трахеотомию. Как позже рассказал сам Майкл, тогда он был на волосок от смерти.

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