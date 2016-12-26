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Культура

Песни Джорджа Майкла

Самые известные композиции британского певца

Песни Джорджа Майкла
Британский певец Джордж Майкл
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Известный британский певец Джордж Майкл скончался у себя дома в воскресенье 25 декабря. В полиции заявили, что причины смерти 53-летнего музыканта пока не установлены, но нет оснований считать ее подозрительной.

Джордж Майкл приобрел известность, выступая в дуэте Wham! Затем начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок.

Самой знаменитой композицией музыканта стала Careless Whisper, которая считается его сольной работой, хотя к моменту ее выхода Майкл еще выступал с Wham!, и песня была включена в альбом коллектива 1984 года Make it Big.

Но ранее, одним из первых мировых хитов дуэта Джорджа Майкла и Эндрю Риджли стала песня Wake Me Up Before You Go-Go, которая принесла им первые строчки хит-парадов в США и Великобритании.

До сих пор не теряет популярности композиция Wham! 1984 года под названием Last Christmas, которую затем неоднократно перепевали другие музыканты.

После распада Wham! в 1986 году Майкл объявил о начале сольной карьеры. В 1987 году был выпущен альбом Faith, который стал одной из самых успешных пластинок в поп-музыке. Альбом получил множество наград, включая "Грэмми". В него вошла одноименная Faith.

Второй сольный альбом музыканта Listen Without Prejudice Vol. 1 был менее успешен с точки зрения продаж, но запомнился композицией Freedom! '90 (число 90 было добавлено, чтобы не путать с песней Freedom его бывшего коллектива). В клипе на эту песню снялись несколько популярных супермоделей 1990-х, включая Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линду Евангелисту.

Сотрудничество певца с супермоделями продолжилось и в 1992 году, когда Майкл пригласил Линду Евангелисту, Еву Херцигову и Тайру Бэнкс в свой клип на песню Too Funky.

Следующий студийный альбом Джорджа Майкла вышел только в 1996 году, он назывался Older и вернул исполнителя в число звезд в родной Великобритании. За океаном пластинка была встречена прохладно. В альбом вошла одна из самых известных песен Майкла Jesus to a Child.

Следующий альбом музыкант выпустит только в 1999 году, и это было собрание каверов в исполнении Майкла. В 2004 году появился альбом Patience, который, по словам Майкла, стал последним, который поступил в продажу. Он пообещал в будущем выкладывать композиции в интернете бесплатно. Песня Shoot the Dog стала популярной благодаря сатирическому видео, в котором высмеивались лидеры Великобритании и США Тони Блэр и Джордж Буш-младший.

Последним официальным синглом Джорджа Майкла стал кавер на песню Let Her Down Easy Теренса Трента Д'Арби. Композиция вошла в альбом Symphonica 2014 года, первый и единственный live-альбом Майкла.

Ушел из жизни Джордж Майкл

9 фотографий
Британский певец Джордж Майкл перед началом пресс-конференции в Королевском оперном театре в Лондоне. Май 2011 года.Выступление певца на церемонии закрытия Олимпиады в Лондоне. Август 2012 года.Джордж Майкл во время благотворительного концерта в Париже. Сентябрь 2012 года.Певец Джордж Майкл после заседании лондонского суда по делу о хранении марихуаны и вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Август 2010 года.Британский музыкант Пол МакКартни и Джордж Майкл на концерте в лондонском Гайд-парке. Июль 2005 года.Выступление итальянского оперного певца Лучано Паваротти и Джорджа Майкла в Модене. Июнь 2000 года.
Британский певец Джордж Майкл перед началом пресс-конференции в Королевском оперном театре в Лондоне. Май 2011 года.
Теги: Джордж Майкл
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