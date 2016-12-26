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Культура Крушение Ту-154 в Черном море

Минкультуры пообещало помощь в восстановлении хора им. Александрова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил в понедельник, что ансамбль имени Александрова, артисты которого погибли в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Сочи, обязательно восстановится.

"Ансамбль обязательно восстановится. Если надо, министерство культуры окажет любое содействие. Я уверен, эта визитная карточка нашей страны, и я уверен, что несмотря ни на какие трагедии дело, которое основал Александров. Будет жить", - сказал Мединский во время возложения цветов к зданию, где располагается хор имени Александрова.

Мэр Москвы Сергей Собянин также возложил траурный венок и заявил, что правительство Москвы окажет помощь родственникам погибших артистов.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Минкультуры, Владимир Мединский, Ту-154
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