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Культура

Исполнение "Рождественской оратории" 14 января посвятят памяти Халилова

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Концерт 14 января в "Крокус-сити холле", в ходе которого прозвучит "Рождественская оратория", написанная митрополитом Иларионом (Алфеевым), будет посвящен памяти главного военного дирижера России Валерия Халилова.

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"Премьера оратории состоялась 17 декабря 2007 года в Национальной кафедральной базилике Вашингтона в присутствии пяти тысяч слушателей, которые встретили исполнение продолжительными овациями. Оно было показано в прямом эфире для более 40 миллионов телезрителей. Тем памятным концертом дирижировал генерал-майор Валерий Михайлович Халилов", - сообщили "Интерфакс-Религии" во вторник в синодальном Отделе внешних церковных связей, которым руководит митрополит Иларион.

Девять лет спустя, 25 декабря 2016 года, Халилов погиб при крушении самолета над Черным морем.

По просьбе митрополита Илариона, которого, по его признанию, с погибшим связывала крепкая и долгая дружба, концерт в "Крокус-сити холле" 14 января будет посвящен памяти этого выдающегося дирижера.

В синодальном отделе рассказали также, что "Рождественская оратория" для солистов, хора мальчиков, смешанного хора и симфонического оркестра была написана митрополитом Иларионом в 2007 году в его бытность епископом Венским и Австрийским.

"Во время концерта 14 января это известное произведение, завоевавшее любовь слушателей во многих странах мира, будет представлено в новом сценическом воплощении, с видеорядом, основанным на древних мозаиках и фресках. Текст Евангелия будут читать дети. На сцене выступят ведущие солисты оперной сцены, дирижировать будет Владимир Федосеев", - отметил собеседник агентства.

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