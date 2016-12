Музыкальные утраты года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Подходящий к концу год многим запомнился уходом из жизни десятков талантливых деятелей культуры - актеров, режиссеров, писателей, архитекторов и скульпторов. Но самым жестоким 2016 год оказался на смерти любимых по всему миру музыкантов, покорителей хит-парадов, лучших представителей своих жанров. "Интерфакс" предлагает вспомнить тех, кого музыкальная сцена лишилась в этом году, но чьи имена, как хочется верить, не будут забыты.

Дэвид Боуи

Британский музыкант, родившийся под именем Дэвид Джонс, но ставший известный как Дэвид Боуи, ушел из жизни 10 января на 70-м году жизни. Как оказалось, музыкант, о чьей личной жизни в последнее время было известно немного, 18 месяцев боролся с раком печени и умер от этой болезни в кругу семьи.

За два дня до своей смерти и в день своего 69-летия Боуи выпустил 28-й по счету альбом Blackstar, который поклонники расценили как прощание. Всего за 50-летнюю музыкальную карьеру британский певец продал более 140 миллионов копий альбомов, девять из которых достигли платинового статуса в Великобритании и пять - в США. Он экспериментировал с различными визуальными образами и музыкальными стилями, в том числе в с глэм-роком, соулом, эмбиентом, психоделической поп-музыкой и многими другими.

В числе самых известных его песен - Space Oddity, Starman, Heroes, Under Pressure (совместно с группой Queen), Ashes To Ashes, Let’s Dance (вместе с Миком Джагером), Rebel Rebel, Life on Mars, Modern Love и China Girl.

Стиль Дэвида Боуи и его тяга к перевоплощениям повлияли также на мир моды и визуальную культуру. На многих его современников произвел неизгладимое впечатление андрогинный образ Зигги Стардаста, в котором певец предстал перед публикой во времена альбома 1972 года The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.

Помимо написания песен Боуи много снимался в кино. Среди наиболее известных фильмов с его участием можно назвать "Человек, который упал на Землю" 1976 года, где он сыграл свою первую главную роль, "Веселого Рождества, мистер Лоуренс", "Голод", в котором Боуи предстал в образе вампира вместе с Катрин Денев, "Лабиринт" с ролью короля гоблинов.

Также Боуи сыграл Понтия Пилата в картине Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа" и снялся в небольшой роли у Дэвида Линча в фильме "Твин Пикс: Сквозь огонь". Кроме того, музыкант три месяца играл на Бродвее в драматическом спектакле "Человек-слон", однако зрители так и не увидели его лица - по сюжету чудовищно деформированного, как и все тело.

После смерти музыканта тайно кремировали, а прах спустя семь месяцев развеяли на фестивале Burning Man в американском штате Невада. Память музыканта решили увековечить бельгийские астрономы, предложившие назвать в его честь созвездие, которое повторяет контуры знаменитой молнии с лица Боуи на обложке альбома Aladdin Sane 1973 года.

Леонард Коэн

Канадский фолк-певец, поэт и писатель Леонард Коэн, автор хита Hallelujah, умер 7 ноября в возрасте 82 лет. По словам его менеджера, музыкант упал в своем доме в Лос-Анджелесе и ушел из жизни во сне. О смерти Коэна было объявлено спустя три дня, и в тот же день он был похоронен на еврейском кладбище в Монреале.

Песни Коэна, написанные в жанрах, тяготеющих к фолку, блюзу, поп-музыке и кабаре, затрагивают сложные темы: взаимоотношения с людьми, любовь, религию, а позднее и политику, войну, социальное неравенство, ложь и мрачные перспективы будущего. В числе его самых известных композиций называют Suzanne, Hallelujah, Bird on Wire, So Long, Marianne, If It Be Your Will, First We Take Manhattan, Everybody Knows и три песни, использованные в фильме Оливера Стоуна "Прирожденные убийцы" - заглавная The Future, а также Waiting For The Miracle и Anthem (последняя в официальный саундтрек не вошла).

Родившийся в семье еврейских мигрантов из Европы Коэн в 50-е и 60-е годы серьезно занимался поэзией и литературой, не собираясь связывать свою жизнь с музыкой. Его первый поэтический сборник был опубликован в 1956 году, а первый роман - в 1963 году. Все изменилось в 1967 году, когда 33-летний Коэн переехал в США.

За последующие годы музыкант записал 14 альбомов, последний из которых, You Want It Darker, вышел почти за две с половиной недели до его смерти. Несмотря на то, что Коэн в течение своей долгой музыкальной карьеры иногда замолкал на несколько лет (например, в 1994-1999 годах, когда он жил в буддистском монастырском центре в Лос-Анджелесе и стал дзенским монахом), последние годы его жизни отмечены особым всплеском творческой активности - имевшими огромный успех мировыми турне (2008-2010 и 2012-2013) и выходом трех альбомов в течение последних четырех лет.

Песни и поэзия Коэна оказали влияние на многих поэтов-песенников и музыкантов. Он введен в Зал славы рок-н-ролла и Канадский музыкальный зал славы, является компаньоном ордена Канады - высшей гражданской награды в этой стране. Кавер-версии на песни Коэна исполняли десятки музыкантов, включая Боба Дилана и Джеффа Бакли, а главный его хит - Hallelujah - перепели более 300 исполнителей.

Принс

Американский певец, автор песен и гитарист Принс (Принс Роджерс Нельсон) скончался 21 апреля в возрасте 57 лет в своем владении Пейсли Парк в штате Миннесота. По данным врачей, причиной смерти стала передозировка мощным рецептурным наркотическим обезболивающим.

Разнообразное творчество Принса, родившегося в семье пианиста-композитора и джазовой певицы, включает эксперименты с ритм-н-блюзом, фанком, хип-хопом, джазом и поп-музыкой. Самыми известными его песнями считаются баллада Purple Rain, Kiss, When Doves Cry, Cream, 1999, Little Red Corvette и Let’s Go Crazy. Кроме того, именно Принс написал получившую популярность благодаря Шинейд О’Коннор балладу Nothing Compares 2 You.

Помимо песен под собственным именем (отец признавался, что назвал сына Принцем, чтобы тот достиг всего того, о чем он сам мог только мечтать) музыкант записывался под псевдонимами и играл в группах, в том числе The Revolution.

В 2004 году Принс был включен в Зал славы рок-н-ролла. За всю карьеру музыканта было продано более 100 миллионов его записей, он стал обладателем семи премий "Грэмми", а также нескольких "Оскаров" и "Золотых глобусов".

Джордж Майкл

Британский поп-певец с греческими корнями Джордж Майкл (настоящее имя - Йоргос Кириакос Панайоту), исполнитель хита Last Christmas в составе дуэта Wham!, ушел из жизни рождественским утром - 25 декабря. Популярному музыканту было 53 года. Как заявил его менеджер, Майкл скончался от сердечной недостаточности, однако официально причина смерти не объявлена.

Родившийся в Лондоне Йоргос Панайоту начал свою музыкальную карьеру в составе дуэта, куда помимо него вошел его школьный друг. Wham! стал популярен благодаря песням Wake Me Up Before You Go-Go и Last Christmas, однако в 1986 году распался.

Начав сольную карьеру, Джордж Майкл сразу оказался на первых строчках хит-парадов с песней Careless Wisper, которая на самом деле изначально вышла на альбоме Wham! В последующие годы певец записывает такие песни, как Freedom, Faith, Too Funky и снимает на них яркие запоминающиеся клипы с участием главных топ-моделей 90-х.

В 1996 году выходит третий сольный альбом певца - Older, и он, как и следует из названия выглядит более зрелым и вдумчивым относительно более ранних записей. Как выяснится впоследствии, Майкл написал его под сильным впечатлением от смерти своего партнера, болевшего СПИДом, и посвятил ему песню Jesus To a Child.

За этим последовали судебные обвинения в домогательствах и вынужденное признание по поводу сексуальной ориентации, синглы Freeek, анимационный клип на песню Gonna Shoot The Dog, высмеивающий Джорджа Буша-младшего и Тони Блэра, приговор за хранение наркотиков и вождение автомобиля после их употребления.

В 2011 году Джордж Майкл заболел пневмонией, которая протекала очень тяжело и чуть не оставила его без голоса. Последний альбом музыканта под названием Symphonica - его первая live пластинка - вышел весной 2014 года.

Как выяснилось после смерти певца, он долгие годы жертвовал на благотворительность миллионы долларов, принципиально настаивая на своей анонимности. Так, он помогал организациям, поддерживающим больных СПИДом и раком, а также пожертвовал все доходы от песни Jesus To a Child телефону доверия для детей и подростков Childline.

Кит Эмерсон и Грег Лейк (Emerson, Lake & Palmer)

Популярная в 70-е годы британская прогрессив-рок группа Emerson, Lake & Palmer в 2016 году лишилась сразу двух из трех своих основателей - 10 марта ушел из жизни 71-летний Кит Эмерсон, а почти через девять месяцев, 7 декабря, в возрасте 69 лет после долгой борьбы с раком не стало автора хитов группы Lucky Man и Far From Beginning Грега Лейка.

Emerson, Lake & Palmer считается одной из первых супергрупп в истории, поскольку все ее участники до образования этого коллектива уже были известны как члены других популярных групп: Эмерсон был композитором и клавишником The Nice, а вокалист и гитарист Лейк играл в King Crimson. ELP успешно сочетали в своем творчестве элементы классической музыки, джаза, симфонического рока и звуки электрического органа.

Между 1970 и 1977 годами ELP выпустили шесть платиновых альбомов, а также отправились в турне с симфоническим оркестром. Группа распалась в 1979 году, а затем вновь воссоединилась в 1991-1998 годы.

В 90-е у Эмерсона возникли проблемы с нервом кисти, а в 2009 году, когда произошло очередное воссоединение, у него обнаружилось заболевание - фокальная дистония, проявляющаяся в мышечных спазмах и непроизвольных движениях. В ночь на 11 марта Эмерсон застрелился в собственном доме в Санта-Монике. Экспертиза показала, что у него было больное сердце и развившаяся на фоне употребления алкоголя депрессия.

Пол Кантнер и Сигни Толи Андерсон (Jefferson Airplane)

Еще одной группой, потерявшей в этом году двух своих участников стала Jefferson Airplane, игравшая в 60-е и начале 70-х прогрессивный и психоделический рок. 28 января в возрасте 74 лет ушел из жизни один из основателей этого коллектива Пол Кантнер, причиной смерти стали осложнения после недавно перенесенного инфаркта.

В тот же самый день и в том же возрасте умерла первая вокалистка Jefferson Airplane Сигни Толи Андерсон, спевшая на первом альбоме группы. Она покинула коллег после рождения дочери, а ее место заняла спутница Кантнера Грейс Слик.

Главными хитами Jefferson Airplane считаются White Rabbit, Somebody to Love, а также Planes и The Wheel с альбома 1989 года. Кантнер и участники другие группы были введены в Зал славы рок-н-ролла в 1996 году.

Гленн Фрай (Eagles)

18 января в Нью-Йорке в возрасте 67 лет скончался один из основателей софт-рок и кантри-рок группы Eagles и автор многих ее хитов Гленн Фрай. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией, острым язвенным колитом и ревматоидным артритом.

В составе Eagles Фрай играл на гитаре и клавишах, был одним из основных вокалистов, кроме того, он занимался сольной карьерой. Именно Фрай написал слова к Hotel California - визитной карточке группы, а также исполнил другие ее известные песни - Take It Easy и Peaceful Easy Feeling.

Ричард Парфитт (Status Quo)

24 декабря в испанской больнице скончался 68-летний вокалист, автор песен и ритм-гитарист британской рок-группы Status Quo Ричард Парфитт. К смерти музыканта, который смог завязать со вредными привычками только после третьего сердечного приступа, привела острая инфекция, возникшая после травмы плеча.

Парфитт является вторым после Фрэнсиса Росси бессменным участником группы с момента ее основания. Он написал для Status Quo такие песни, как Whatever You Want, Again and Again и Rain.

Продюсер The Beatles Джордж Мартин

Британский продюсер и композитор сэр Джордж Мартин, известный как "пятый битл" и спродюсировавший почти все альбомы The Beatles, скончался 8 января в возрасте 90 лет. Участники "ливерпульской четверки" отмечали сильное влияние, которое владевший мастерством академической оркестровки продюсер оказал на студийные записи The Beatles.

Мартин начал работу с The Beatles в то время, когда другие звукозаписывающие компании отказывались работать с группой. Он продюсировал музыкантов в 1960-х, а также помогал им в создании песен.

Командор Британской империи работал с некоторыми участниками этой группы и после ее распада, а также с Элтоном Джоном, Селин Дион, группой Ultravox и Джеффом Бэком. За 50 лет карьеры Мартин приложил руку к появлению на свет более чем 700 записей.

Джон Берри (Beastie Boys)

Один из основателей американской хип-хоп группы Beastie Boys Джон Берри, покинувший ее вскоре после выхода первого EP, 19 мая скончался в хосписе в возрасте 52 лет.

Beastie Boys была образована в Нью-Йорке в 1979 году, и гитарист Берри входил в ее первый состав. Дебют коллектива состоялся летом 1981 года на чердаке его дома на Манхэттене, а уже в следующем году музыкант покинул группу. Впоследствии он играл в таких коллективах, как Even Worse, Big Fat Love, Highway Stars и Bourbon Deluxe.

В апреле 2012 года на церемонии включения Beastie Boys в Зал славы рок-н-ролла еще один из основателей команды Адам Яух отметил вклад Берри в формирование группы.

Морис Уайт (Earth, Wind & Fire)

3 февраля в своем доме в США умер 74-летний Морис Уайт - основатель американской группы Earth, Wind & Fire, выступавшей на стыке соула, диско и фанка. Коллектив известен такими хитами, как Fantasy, September, Shining Star и Let’s Groove.

Earth, Wind & Fire была с момента своего основания в 1969 году получила шесть статуэток "Грэмми" (еще двух были удостоены отдельные участники группы), была введена в Зал славы рок-н-ролла и обрела звезду на голливудской Аллее славы.

Уайт прекратил выступать в 2014 году из-за проблем со здоровьем, а зимой скончался от осложнений болезни Паркинсона.

Джимми Бэйн (Rainbow, Dio)

Шотландский бас-гитарист Джимми Бэйн, игравший в рок-группах Rainbow Dio и White Horse скончался 23 января в возрасте 68 лет от рака легких, осложненного пневмонией.

В 1975 году Ричи Блэкмор пригласил Бэйна в Rainbow, но уже спустя два года уволил. Ронни Джеймс Дио, покинув Black Sabbath в 1982 году, позвал бас-гитариста в свой новый проект Dio, и Бэйн стал соавтором многих песен группы.

Ник Менца (Megadeath)

Ударник американской трэш-металл группы Magadeath скончался 21 мая на 52-м году жизни. Его увезли на "скорой" со сцены, причиной смерти названы проблемы с сердцем.

Научившись играть на барабанах и перепробовав музыкальные стили от ритм-энд-блюза до госпела, фанка и хэви-метала, Менца стал техником барабанщика Megadeth Чака Белера. Когда у группы возникла потребность в новом ударнике, он предложил свою кандидатуру и получил заветное место.

Дейл Гриффин (Mott The Hoople)

Основатель и барабанщик популярной в 70-е годы рок-группы Mott The Hoople Дейл Гриффин 17 января ушел из жизни во сне на 68-м году жизни. В 2009 году у него была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Самой известной песней Mott The Hoople является написанная для группы Дэвидом Боуи All the Young Dudes 1972 года.

Пит Бернс (Dead or Alive)

Автор хита 1985 года You Spin Me Right Round Пит Бернс скончался 23 октября в результате остановки сердца в возрасте 57 лет. До этого сингла музыкант был известен главным образом своим эпатажным андрогинным внешним видом.

На старте своей карьеры Бернс работал в музыкальном магазине Probe Records в Ливерпуле, который был местом встречи для подающих надежды молодых музыкантов. До образования группы Dead or Alive певец был участником Mystery Girls и Nightmares in Wax, игравших в стиле гот-панк.

Бернс признавал, что его внешность является результатом множества пластических операций, некоторые из которых негативно сказались на его здоровье.

Колин Вирнкоумб (Black)

Автор хита 1986 года Wonderful Life, лидер британской группы Black Колин Вирнкоумб умер 26 январе от травм, полученных в результате автокатастрофы. Ему было 53 года.

Музыкант признавался, что песня о прекрасной жизни была написана с долей иронии и сарказма - в 1985 году он испытывал серьезные трудности: попал в несколько аварий, мать была тяжело больна, брак с первой женой развалился, а жить было негде. После этого он получал множество писем от поклонников, которые говорили, что эта композиция подходит для всего - и для свадьбы, и для похорон.

DJ Град

Известный с 90-х годов российский DJ Град Анатолий Сатомин скончался 24 мая в возрасте 40 лет. По данным СМИ, он возвращался с гастролей в Петербурге, и в московском такси у него остановилось сердце.

Помимо клубных выступлений DJ Град был одним из организаторов фестиваля КаZантип. Переехав в Москву, он стал ведущим Станции 106,8 FM, а затем и "Станции 2000". Также он вел еженедельное радиошоу "Вечерняя коллекция с Градом" на радио "Динамит FM". В 2003 году Сатомин был признан лучшим хаус-диджеем по версии журнала DJ Culture.

Малик Тэйлор (A Tribe Called Quest)

Основатель хип-хоп группы A Tribe Called Quest Малик Тэйлор, больше известный как Phife Dawg, Five Foot Assassin и The Five Footer, скончался 22 марта в возрасте 45 лет. Рэпер долгие годы страдал от сахарного диабета, а в 2008 году ему пересадили почку его жены, но трансплантация оказалась неудачной.

Пионеры альтернативного хип-хопа, как называют A Tribe Called Quest, оказали сильное влияние на жанр, а такие их треки Bonita Applebum, Can I Kick It?, I Left My Wallet in El Segundo, Scenario признаны хип-хоп классикой.

Мэтт Робертс (3 Doors Down)

Один из основателей американской альтернативной рок-группы 3 Doors Down, ее гитарист и бэк-вокалист Мэтт Робертс умер 21 августа в возрасте 38 лет. По словам его отца, смерть наступила от передозировки лекарственных средств.

Робертс играл в 3 Doors Down с 1996 по 2012 года, когда покинул коллектив, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

3 Doors Down известна по таким песням, как Kryptonite, Here Without You и When I’m Gone.

Гитарист Элвиса Пресли Скотти Мур

Гитарист Скотти Мур, игравший у Элвиса Пресли в начале его карьеры, скончался 28 июня в возрасте 84 лет.

Музыкант, работавший с королем рок-н-ролла с 1954 года и до начала голливудского этапа в его карьере участвовал в записи самых известных песен Пресли, в том числе That's All Right, Good Rockin' Tonight, Milk Cow Blues Boogie, Baby Let's Play House, Heartbreak Hotel, Mystery Train, Blue Suede Shoes, Hound Dog, Too Much, Jailhouse Rock, and Hard Headed Woman.

Как вспоминал потом гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс, услышав Heartbreak Hotel он понял, чем хотел бы заниматься в жизни. "Все хотели быть Элвисом, а я хотел быть Скотти", - сказал он.

Сын Фрэнка Синатры

16 марта в возрасте 72 лет в результате остановки сердца во время тура скончался сын известного певца Фрэнка Синатры - Фрэнк Синатра-младший. В детстве он почти не видел занятого на съемках отца и мечтал стать композитором и писать песни. В юности он провел много времени с Дюком Эллингтоном, изучая музыкальный бизнес.

В возрасте 19 лет сына Синатры похитили и освободили только через два дня, когда знаменитый отец заплатил выкуп в размере $240 тыс. Ходили слухи, что Синатра-старший сам подстроил похищение, чтобы обратить внимание на певческую карьеру своего сына, но эти предположения не нашли подтверждения, а злоумышленников поймали и приговорили к лишению свободы.

Синатра-младший за свою карьеру выпустил семь альбомов.

Олег Каравайчук

Советский композитор, музыкант-импровизатор и автор музыки к кинофильмам Олег Каравайчук ушел из жизни 13 июня в возрасте 88 лет. На своих выступлениях он нередко устраивал перформансы, совмещая музыку с элементами балета или исполняя музыку с наволочкой на голове, чтобы остаться наедине с мелодией.

Сотрудничал с Сергеем Параджановым, Василием Шукшиным, Ильей Авербахом, Кирой Муратовой ("Короткие встречи", "Долгие проводы"), а также с авангардистами, в частности с Сергеем Курехиным.

В 2002 году был удостоен премии "Золотой овен" за музыку к фильму "Темная ночь", а в 2009 году получил премию центра Сергея Курехина "За заслуги в развитии современного искусства".

Пьер Булез

Французский композитор, дирижер и теоретик Пьер Булез, многолетний лидер музыкального авангарда на своей родине, скончался 5 января на 91-м году жизни. Мировую известность композитору принесли кантата "Солнце вод" и Вторая фортепианная соната.

В середине 1950-х годов Булез обратился к написанию статей об эстетике и технике композиции, активно преподавал, не прекращая сочинять. Композитор экспериментировал с электронной, конкретной и микрохроматической музыкой.

Академический ансамбль песни и пляски им. Александрова

25 декабря в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи погибли 64 артиста (почти весь хор, музыканты, артисты балета) Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, включая его худрука Валерия Халилова.

Упавший в море самолет Минобороны должен был доставить их на российскую военную базу Хмеймим в Сирии, где артисты собирались дать концерт и поздравить военнослужащих с наступающими новогодними праздниками.

Как уточнил артист хора Сергей Хлопников, не полетевший этим самолетом из-за того, что у него заболел ребенок, всего в ансамбль входят 100-120 человек, то есть погибло более половины коллектива.

После трагедии Московскому военно-музыкальному училищу было присвоено имя погибшего худрука ансамбля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить коллективу 70 квартир, чтобы как можно скорее восстановить его состав.