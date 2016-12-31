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Нарисовавший олененка Бэмби художник скончался на 107-м году жизни

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Художник мультипликационной студии Walt Disney Тайрус Вонг, прославившийся рисунками олененка Бэмби, 30 декабря скончался в возрасте 106 лет, сообщает The New York Times.

"Легендарный художник Тайрус Вонг обладал даром пробуждения фантастического чувства с помощью простых композиций Его работа продолжает вдохновлять и влиять на ведущих аниматоров и сегодня", - говорится в сообщении компании Walt Disney.

Выразительные зарисовки Вонга оленей в лесу привлекли внимание Уолта Диснея и стали основой для стиля мультфильма "Бэмби" 1942 года.

Вонг родился в Китае и эмигрировал с отцом в США в 1920 году в возрасте девяти лет. Его карьерный путь включал работу на студии Walt Disney и Warner Brothers, а также создание открыток Hallmark, некоторые их которых продавались тиражом до миллиона копий.

Теги: Walt Disney, Тайрус Вонг
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