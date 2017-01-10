Объявлены номинанты на премию BAFTA

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Музыкальная мелодрама "Ла-Ла Лэнд" стала лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA ). Фильм режиссера Дэмьена Шазелла претендует на 11 статуэток, в том числе в категориях "Лучший фильм", "Лучший актер" (Райан Гослинг), "Лучшая актриса" (Эмма Стоун), "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий" (в этих номинациях представлен Шазелл).

В девяти категориях номинирован фильм Тома Форда "Ночные животные", в частности, на награды претендуют сам Форд (призы за сценарий и режиссуру) и Джейк Джилленхол ("Лучший актер"). Также на девять наград претендует фантастическая драма Дени Вильнева "Прибытие".

В шести категориях представлен "Манчестер у моря" Кеннета Лонргана.

По пять номинаций у британской драмы "Я, Дэниел Блейк" и спин-оффа серии о Гарри Поттере "Фантастические твари и где они обитают".

Драма Барри Дженкинса "Лунный свет" представлена в четырех категориях, хотя ранее предполагалось, что картина станет главным конкурентом "Ла-Ла Лэнд".

Церемония вручения наград пройдет 12 февраля.