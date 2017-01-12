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Более 2 млн россиян заявили о намерении взять "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Граждане России из многих регионов страны заявили о намерении взять "дальневосточный гектар" в Хабаровском крае, сообщила журналистам и.о. зампредседателя правительства края - министра инвестиционной и земельно-имущественной политики Ирина Серова.

"ВЦИОМ проводил исследования по возможному количеству граждан, у которых есть интерес к получению "дальневосточного гектара". Было опрошено более 8 млн граждан РФ, и 23% из них изъявили желание на получение участка в Хабаровском крае. Это более двух млн граждан", - сказала Серова в четверг на пресс-конференции в офисе агентства "Интерфакс" в Хабаровске.

Она уточнила, что заинтересовавшиеся гектаром в регионе граждане готовы подать заявление на предоставление бесплатного участка с 1 февраля 2017 года, когда земля на Дальнем Востоке станет доступна всей стране.

По словам Серовой, значительный интерес к получению "дальневосточного гектара" проявляют жители центральных регионов страны, Сибири. Она упомянула о заявке от жителя Крыма, который выразил желание получить землю в непопулярном северном Аяно-Майском районе.

"Система федеральная работает, серьезных сбоев практически не происходит. Для тех, кто имеет доступ к интернету, оформить участок, можно не выходя из дома, все остальное сделают представители уполномоченных органов", - сказал Ю.Чайка.

Он уточнил, что большинство желающих получить гектар самостоятельно оформляют участки через интернет из дома, остальные из-за низкого качества или отсутствия связи - в местной администрации, на бумажном носителе заявки оформляются в труднодоступных поселениях региона.

Как добавила Серова, вне зависимости от удаленности населенных пунктов средний срок предоставления бесплатных участков по краю составляет в среднем 22 календарных дня.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня. С этой даты выбрать участок земли жители Дальнего Востока могли в "пилотном" муниципальном образовании своего субъекта. С 1 октября земельные участки стали доступны дальневосточникам на всей территории региона. С 1 февраля 2017 года гектар будет предоставляться всем желающим гражданам РФ.

Теги: дальневосточный гектар, Хабаровский край
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