"КиноПоиск" подготовил обзор российского кино в XXI веке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Аналитики "Яндекса" и редакция "КиноПоиска" изучили, как развивалась отечественная киноиндустрия в первые 15 лет XXI века, с соответствующим докладом ознакомился "Интерфакс".

С 2001 по 2015 год в России вышло около 2,3 тысячи полнометражных игровых фильмов, 3,4 тысячи сезонов сериалов и телефильмов, около 100 полнометражных мультфильмов и примерно столько же анимационных сериалов. При этом, отмечается в исследовании, за 15 лет российская киноиндустрия выросла более чем в три раза: если в 2001 году было создано менее 70 картин, то в 2015 - больше 250.

Однако далеко не все российские фильмы получили признание публики. Самый высокий рейтинг - более 8 баллов - на "Кинопоиске" получила спортивная драма с Данилой Козловским "Легенда №17", чуть больше 8 баллов заработал только еще один отечественный фильм, снятый в новом веке, - "Дурак" Юрия Быкова.

Самым кассовым стал фильм Федора Бондарчука "Сталинград" - первый российский проект в формате IMAX собрал более 68 млн долларов. Самой дорогой оказалась картина Никиты Михалкова "Утомлённые солнцем 2: Цитадель" - при бюджете в 45 млн долларов она собрала всего 1,5 млн долларов. В общей сложности российские фильмы собрали в прокате за 15 лет 1,78 млрд долларов.

Самой популярной актрисой этих 15 лет стала Оксана Акиньшина, этому способствовали ее дебют в "Сестрах", роль в "Стилягах" и ленте "Высоцкий. Спасибо, что живой". За ней в рейтинге популярности следуют Ингеборга Дапкунайте (главная роль в фильме "Война") и звезда "Ёлок" и "Ёлок 2" Вера Брежнева.

Список популярных актёров возглавляет Константин Хабенский, ("Ночной дозор", "Географ глобус пропил", "Ирония судьбы. Продолжение"). Второе место досталось Алексею Чадову, который запомнился зрителям по "Дозорам", "Войне" и "9 роте". Замыкает тройку лидеров Андрей Мерзликин ("Бумер", "Брестская крепость").

В рейтинге режиссеров, который, по замечанию авторов исследования, "представляет собой своеобразную модель российского кинематографа в миниатюре", верхнюю строчку занимает Тимур Бекмамбетов, известный успешными массовыми проектами. На втором месте находится представитель авторского кино Алексей Балабанов, на третьем - Петр Буслов, снявший "Бумер" и картину "Высоцкий. Спасибо, что живой".

На афишах российских фильмов чаще всего появляются слова "любовь", "день" и "жизнь", говорится в докладе.

Для исследования были использованы данные "КиноПоиска", который является крупнейшим российским сайтом о кино.