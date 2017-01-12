Культура

Петербург не получал от РПЦ заявок на передачу храма Спаса на Крови

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Петербурга не получали заявок на передачу в пользование Русской православной церкви храма Спаса на Крови, входящего в состав государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", сообщил вице-губернатор города Михаил Мокрецов.

"Заявок на передачу объекта (храма Спаса на Крови - ИФ) не поступало, я не слышал ни о каких действиях по этому объекту", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам вице-губернатора, бюджетное учреждение ГМП "Исаакиевский собор" буде сохранено после передачи Исаакия в пользование РПЦ. "Музей будет вести деятельность с учетом Спаса на Крови, с учетом переданных ему помещений (на Думской улице и Большой Морской улице - ИФ)", - сказал Мокрецов.

Также он добавил, что власти Петербурга не смогут выделять субсидии РПЦ на содержание Исаакиевского собора после его передачи: подобные действия не предусмотрены законодательством.

Как стало известно 10 января, власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением его музейной функции.

Летом 2015 года РПЦ уже обращалась в Смольный с просьбой передать ей Спас на Крови вслед за Исаакиевским собором.

Спас на Крови (храм Воскресения Христова) - архитектурная доминанта центра Санкт-Петербурга, уникальный памятник, построенный на месте убийства в 1881 году императора Александра II. В нем представлены крупнейшее в России собрание мозаики (более 7000 кв. м), итальянские цветные мраморы, уральские и алтайские поделочные камни, а также мозаичная коллекция российской геральдики.

Теги: Петербург, РПЦ, храм Спаса на Крови
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