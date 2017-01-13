Билеты на выставку шедевров Ватикана в Третьяковке раскупили

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Почти 40 тыс. билетов на выставку шедевров Ватикана в Третьяковской галерее раскуплены, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"34 тысячи онлайн-билетов, которые поступили в продажу на сайт Третьяковской галереи в пятницу 13 января, уже куплены. Часть билетов находится в стадии оформления. Если часть заказов не будет выкуплена, эти билеты снова поступят на сайт. За 12 января, когда билеты были доступны только в кассах на Крымском Валу, было продано еще четыре тысячи билетов. Речь идет о билетах на период с 17 января по 19 февраля", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с утра пятницы одновременно на сайте находилось более 7 тыс. человек.

Посетителям продавали именные билеты. Для покупки было необходимо указать ФИО всех гостей, для которых они приобретались. При проходе в музей публике нужно будет иметь с собой удостоверение личности.

На выставке "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана" в Лаврушинском переулке представлено 42 живописных произведения XII-XVIII веков. Среди них работы Джованни Беллини, Мелоццо да Форли, Перуджино, Рафаэля, Караваджо, Гвидо Рени, Гверчино, Никола Пуссена.

Экспозиция будет открыта до 19 февраля.