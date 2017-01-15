В духовно-культурном центре РФ в Париже проведут рождественскую ярмарку

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Недавно открытый в центре Парижа российский духовно-культурный православный центр организует в воскресенье праздник по случаю Рождества Христова. В этот день на территории центра пройдет рождественская ярмарка с мастер-классами, выставкой-продажей русских сувениров, показом мультфильма, интерактивного спектакля "Золотой петушок" и традиционными поздравлениями от Деда Мороза, сообщает пресс-служба Корсунской епархии Московского патриархата.

Вечером в амфитеатре центра состоится благотворительный концерт "От классики до современности". В программе - вокальные и инструментальные произведения русских композиторов в исполнении прихожан и друзей русского Троицкого кафедрального собора.

Все собранные средства будут переданы в поддержку одного из центров защиты семьи, материнства и детства.

Российский духовно-культурный православный центр был официально открыт 19 октября. Он является частью посольства РФ во Франции и обладает дипломатическим иммунитетом. Комплекс располагается на территории общей площадью 4,2 тыс. кв. метров в 7-м округе Парижа и состоит из четырех зданий - культурного центра на набережной Бранли, учебного комплекса на улице Университет, административного корпуса на улице Рапп и собора Святой Троицы, который в начале декабря освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Центр находится вблизи Эйфелевой башни, музея Бранли, Гран Пале и Музея современного искусства.