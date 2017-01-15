В Москве состоится концерт камерных коллективов Российского национального оркестра

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Камерные ансамбли, сложившиеся внутри всемирно известного коллектива - Российского национального оркестра (РНО) под управлением Михаила Плетнева - выступят 20 января в концертном зале имени Рахманинова "Филармонии-2" в Олимпийской деревне Москвы.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации РНО, на базе оркестра создано несколько камерных концертных коллективов, в числе которых струнный ансамбль, струнный квартет, брасс-квинтет, духовой квинтет и ансамбль ударных инструментов. Каждый ансамбль обладает оригинальным творческим почерком и обширным репертуаром, включающим произведения разных эпох и стилей.

Программа концерта, представляемого камерными ансамблями РНО, составлена из произведений отечественных и зарубежных композиторов. Слушатели смогут познакомиться с камерной инструментальной музыкой разных периодов - от барокко до современности.

Прозвучат популярные сочинения в переложении для различных инструментальных составов - "Шествие князей" из оперы "Млада" Н. Римского-Корсакова, танго "Oblivion" и "Libertango" А. Пьяццоллы, а также редко исполняемые произведения - Первый струнный квартет С. Рахманинова, Блестящая фантазия на темы оперы Бизе "Кармен" Ф. Борна, "Trio per Uno" Н. Живковича.