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Культура

"Викинг" стал самым кассовым российским фильмом 2016 года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Самым кассовым российским фильмом прошлого года стала картина Андрея Кравчука "Викинг", сообщили в пресс-службе Роскино.

"Кассовые сборы фильма "Викинг" к концу третьей недели проката составили 23,3 млн долларов. До этого момента лидером по общим сборам среди российских картин в 2016 году был "Экипаж" Николая Лебедева, заработавший 22,8 млн долларов", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в Роскино.

"Конкуренция между российскими фильмами за первенство в топ-десятке - это здоровая конкуренция. Она стимулирует дальнейший успех и дальнейшее развитие индустрии, в которой есть достаточно много сложных вопросов. К тому же у "Викинга" впереди еще целый год международного проката в более чем 60 странах мира, хоть он и стал уже первым российским фильмом за всю историю, который вошел в топ-10 мирового кинотеатрального проката по итогам кассовых сборов второй недели января", - рассказала генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе.

Несмотря на то, что первое место кассы кинопроката России в прошедший уикенд занял фантастический боевик "Кредо Убийцы" ($2,4 млн), лидером за первые 12 дней проката стал "Викинг", который с 29 декабря по 9 января собрал $20,2 млн.

"Викинг" повествует о жизни великого князя Владимира - крестителя Руси, которого сыграл актер Данила Козловский. Также в ленте снялись Светлана Ходченкова, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев и другие. Права на фильм купили более 60 стран.

Теги: Викинг, Роскино
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