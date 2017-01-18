В Москве открыли выставку об эстонских староверах

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Центральной научной библиотеке им. Н.А.Некрасова в Москве в среду состоялась открытие выставки о жизни староверов в Эстонии.

Как сообщил в социальных сетях составитель выставки "Русские староверы Эстонии", преподаватель народного искусства и антропологии Эстонской художественной академии Яанус Плаат (Jaanus Plaat), большинство фотоэкспозиций сделано Арне Маазиком (Arne Maasik), выставка оформлена Мартином Сиплане (Martin Siplane), автор текстов Плаат.

Выставка будет работать до 12 февраля, затем переберется в посольство Эстонии в Москве, после чего - в галерею Тушино.

Далее экспозиции будут демонстрироваться в городах России и Белоруссии.

Исконные древлеправославные русские проживали на землях Эстонии с XII-XIII вв. В конце XVII века здесь появились первые старообрядцы из России, бежавшие от гонений в центральных губерниях. Большинство из них осели в Причудье и в Дерпте (ныне Тарту).

С годами число приверженцев "старой веры" по различным причинам сокращалось, но после восстановления независимости Эстонии в 1991 году церковная жизнь начала возрождаться. После многолетнего перерыва продолжил работу Союз Старообрядческих Общин в Эстонии.

В школах Причудья детям староверов начали преподавать церковно-славянский язык и Закон Божий, были созданы музеи старообрядческого быта, проводятся многолюдные престольные праздники.