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Швейцарский физик обнаружил неизвестный снимок Фредерика Шопена

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Швейцарский физик и поклонник творчества Фредерика Шопена Ален Колер обнаружил неизвестный снимок польского композитора, сообщает в четверг агентство The Assoaciated Press.

Колер и команда экспертов, изучили снимок, который является репродукцией дагерротипа, с другими изображениями композитора, и пришли к выводу, что он, вероятно, не является подделкой и на ней действительно запечатлен Шопен.

Что случилось с оригиналом дагерротипа, неизвестно.

Таким образом, это изображение может стать третьей сохранившейся репродукцией дагерротипа с изображением Шопена. Ранее известные фотографии Шопена также являются репродукциями - оригиналы были утрачены во время Второй мировой войны.

Теги: Фредерик Шопен
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